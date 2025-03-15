魯比奧將南非駐美大使列為不受歡迎人物　兩國關係或惡化

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）宣布南非駐美國大使為「不受歡迎的人」。美國媒體認為，此舉表明兩國關係惡化。



魯比奧周五（3月14日）在社交媒體平台上發文稱南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）「煽動種族情緒」，指責他「憎恨美國」。魯比奧說：「我們和他沒什麼好討論的，他是一個不受歡迎的人。」

魯比奧和美國國務院沒有解釋具體原因。但魯比奧的社交媒體發文連結了一篇題為《南非大使易卜拉欣·拉蘇爾：特朗普正引領全球白人至上主義運動》的報道。

新華社引述美國媒體說，此舉表明美國和南非關係惡化。在拜登（Joe Biden）政府期間，兩國關係已有緊張跡象，而特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期開始後持續對南非施壓。特朗普和出生於南非的馬斯克（Elon Musk）都指責南非土地改革政策歧視白人，而南非政府表示這是為了消弭種族隔離制度的殘餘影響。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在南非出生。（REUTERS）

特朗普的親密盟友、南非出生的億萬富翁馬斯克指責南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）的政府制定了「公然的種族主義所有權法」。

2025年2月6日，南非總統拉馬福薩發表國情咨文演說。（X@CyrilRamaphosa）

法媒指出，土地所有權在南非是一個有爭議的問題，種族隔離結束30年後，大多數農田仍歸白人所有，政府面臨着實施改革的壓力。

在上個月南非舉行的二十國集團（G20）會議上，拉馬福薩說，特朗普在今年1月就任美國總統後不久，他就與這位美國領導人進行了一次「精彩」的通話。但他說，後來兩國關係「似乎有點脫軌」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

