美媒：特朗普4月關稅措施「具針對性」　汽車晶片可望排除

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預定4月2日實施對等關稅，美國《華爾街日報》及彭博社於3月24日引述美國官員稱，徵收範圍可能縮小，只針對存在貿易不平衡的15%國家。此外，他此前預告4月2日對汽車和晶片等特定產業宣布關稅，料當日也不會實施。不過，官員指具體細節尚未敲定，可能仍有異動。不過，白宮沒有回應相關消息。



圖為加拿大安大略省奧克維爾一家福特（Ford）汽車組裝廠房。(Reuters)

綜合兩家媒體消息，特朗普所宣布4月2日為「解放日」（Liberation Day），加徵對等關稅料聚焦存在巨額貿易順差的「骯髒15國」（Dirty 15，暫譯）。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上周提出「骯髒15國」說法，稱佔據美國貿易逆差的絕大部份。

《華爾街日報》稱，當局迄未正式公布名單，但估計包括澳洲、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、日本、南韓、墨西哥、俄羅斯和越南等，均曾於2月遭美國貿易代表署點名為貿易不公國。彭博社形容，特朗普4月2日實施的關稅將更「針對性」。

圖為委內瑞拉一間煉油廠。（Getty Images）

另外，特朗普24日表示，正安排對委內瑞拉實施「二級關稅」，該關稅將於4月2日生效。他在社交媒體上宣布，任何向委內瑞購買石油或天然氣的國家，在與美國進行貿易時都將面臨25%關稅。