特朗普提出「金卡」移民計劃　美商務部長：日銷千張　賺50億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月提出以500萬美元（約3,887萬港元）「金卡」（Gold Card）計劃取代現行EB-5外國人投資移民簽證。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）證實，已在一天之內賣出1000張金卡，價值50億美元（約389億港元）。



▼盧特尼克：我們賣了1000張

「All-In」Podcast節目周五在YouTube播出的影片顯示，盧特尼克說道：「總統認為我們可以賣出100萬張金卡，我們昨天就賣了1000張。」他估計，全球大約有3700萬人具備購買金卡的財力。

「如果我不是美國人且住在其他國家，我會買六張：一張給自己，一張給老婆，四張給孩子們，這樣就能去美國了。」

2025年3月21日，Podcast節目All-In發布影片，顯示美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）聲稱已在一天內賣出1000張「金卡」。（YouTube/ @allin）

特朗普上月提出以「金卡」取代EB-5，預計可向全球富人售出100萬張，所獲得的5萬億美元收入，將全部用於償還約36萬億美元的國家債務。他表示，金卡的優勢是不必面臨全球稅，可以選擇不成為美國公民僅擁有永久居留權。但強調如果申請人犯錯，將會退還款項及將其驅逐。