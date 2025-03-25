特朗普：4月或向多國提供關稅優惠　但需實現「對等」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月24日表示，隨著4月2日對等關稅生效日臨近，他可能會給很多國家提供關稅優惠，但需要實現「對等」。



圖為加拿大安大略省奧克維爾一家福特（Ford）汽車組裝廠房。(Reuters)

特朗普表示，歐盟已經同意將汽車關稅降至2.5%，跟美國一樣的水平。他又稱，未來數日他將宣布涉及汽車、木材、晶片等產品的關稅。

同日稍早時間，特朗普在社交媒體上宣布，將對購買委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收25%的關稅，相關關稅將於4月2日生效。當被媒體問及，這25%的關稅是否「在現有關稅基礎上加徵」時，特朗普回答「是的」。

圖為2017年11月16日，委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一家加油站。（Reuters）

特朗普2月13日簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易夥伴的「對等關稅」。經濟學家和市場人士擔憂，在特朗普政府不斷升級的「關稅亂拳」下，美國經濟可能出現「特朗普衰退」甚至「滯脹」。

摩根大通首席全球經濟學家布魯斯·卡斯曼（Bruce Kasman）本月早些時候表示，對美國經濟高度擔憂，預計今年美國經濟衰退的概率約為40%，明顯高於年初預測的30%。