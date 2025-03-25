醫生：教宗方濟各一度瀕臨死亡　醫院曾考慮終止治療

醫療團隊負責人說，在與肺炎抗爭的38天中，教宗方濟各（Pope Francis）一度瀕臨死亡，醫生曾考慮終止治療，讓他安然離世。



路透社報道，羅馬吉梅利醫院（Gemelli hospital）的醫生阿爾費利（Sergio Alfieri）說，2月28日，教宗出現呼吸危機，幾乎被嘔吐物嗆住，「他確實有可能撐不下去」。

阿爾費利在星期二（3月25日）發表的採訪中告訴意大利《晚郵報》：「我們當時想，是就此止步，讓他離開人世，還是冒着損害其他器官的風險，繼續使用所有可能的藥物和療法。

「最終，我們選擇了這條路。」

2025年3月23日，教宗方濟各（Pope Francis）在意大利羅馬的Gemelli醫院出院當天，乃五周來首次公開露面時向大家揮手致意。（Reuters）

2月14日，88歲的教宗因支氣管炎發作而住進吉梅利醫院，後來發展為雙肺炎，這對他來說是一種特別嚴重的疾病。他已於星期天（3月23日）出院，返回梵蒂岡。

梵蒂岡的記錄顯示，教宗在住院期間出現四次「呼吸危機」，包括由氣道收縮引起的嚴重咳嗽，類似於哮喘發作。

阿爾費利說，教宗的私人護士在嘔吐事件發生後，指示醫療團隊繼續治療。「教宗的護士告訴我們，嘗試一切，不要放棄。

「幾天來，我們冒着損害腎臟和骨髓的風險繼續治療，他的身體對藥物有反應，肺部感染減輕了。」

阿爾費利說，教宗出院當天在醫院陽台上迎接祝福者，是治療過程中最令他激動的時刻。

「我看到他身穿白色衣服離開醫院10樓的房間，看到這個人再次成為教宗，我很激動。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

