金正恩視察預警機和自殺式無人機等新武器　倡增產提升作戰能力

朝鮮官方朝中社3月27日報道，最高領袖金正恩本周二和周三先後視察和指導無人機技術聯合體和探測電子戰研究團隊的國防科研工作，期間觀摩試驗新型偵察及自殺式無人機，並贊成擴充產能的建議，實現作戰能力提升。



報道稱，是次試驗驗證了可追蹤和監視不同戰略對象以及海陸敵軍活動的新型無人戰略偵察機的性能，並展現了能執行多種戰術攻擊任務的自殺式無人攻擊機的打擊能力。

從媒體當天發佈的照片來看，金正恩搭乘與韓國空軍「和平之眼」空中預警機類似的飛機，並向隨行的軍方幹部下達多項指示，並觀摩自殺式無人機打擊坦克。

據朝鮮媒體報道，朝鮮領導人金正恩與官員一起步行，在未知地點指導國防科學研究項目，這是朝鮮官方朝中社於 2025 年 3 月 27 日發布的這張照片。(Reuters)

金正恩在聽取有關探測電子戰研究團隊研發偵察及情報蒐集工具的報告時指出，採用現代技術的特殊手段將在監視潛在威脅、蒐集關鍵情報方面發揮重大作用。

據報，勞動黨中央委員會書記朴正天和趙春龍、勞動黨中央委員會負責軍需政策的總顧問李炳哲、國防科學院院長金勇煥等領導幹部陪同前往。