韓國山火增至28人死 火場面積擴至逾3.6萬公頃 創25年來新高
撰文：劉耀洋
出版：更新：
韓國東南部慶尚北道北部地區山火持續蔓延，截至3月27日，山火已導致28人死亡、32人受傷，火場面積擴展3.6萬公頃，創下自2000年以來的歷史新高。
韓聯社報道，韓國中央災難安全對策本部稱，截至周四上午6時，慶尚北道有22人遇難、3人重傷、16人輕傷；慶尚南道有4人死亡、9人受傷；蔚山市有2人受輕傷。中央災難安全對策本部之後表示，截至下午4時，慶尚北道義城郡新增1人死亡、2人受傷。
當局稱，截至周四上午5時，共計逾3.7萬人因山火而緊急疏散，其中約2萬人已返家，有1.67萬人仍留在避難地點。
據統計目前的火場面積已創下歷史新高，超過2000年東海岸森林的火災規模，當年山火的火場面積僅達到2.38萬公頃。
報道稱，滅火程度仍未取得顯著進展，除了蔚州郡彥陽邑和金海市的滅火工作已結束外，其他地方的火災撲滅率仍未超過80%。
韓國山火增至24死 過火面積暫無法測算 韓悳洙：不斷刷新紀錄韓國山火持續 當局稱有火頭或由掃墓引起 慶尚北道千年古寺焚毀韓國爆發逾20場山火 4名消防員殉職南部超200人疏散｜有片韓國首爾金浦機場外圍起火 濃煙瀰漫蔓延跑道