韓國山火持續　當局稱有火頭或由掃墓引起　慶尚北道千年古寺焚毀

韓國山火持續，當局最新公布，山火燒毀的林木面積增至逾1.4萬公頃，造成15人傷亡， 包括遇難的4名消防員，另有3,300多人需要疏散。目前，東南部5個地區平均88%山火已被救熄，但慶尚北道義城郡的火場只有55%大火受控。其中，義城郡當局指，有民眾疑似在上山掃墓時不慎引燃火勢，現場還發現了打火機，火勢從山頂蔓延，波及擁有千年歷史的「雲嵐寺」遭焚燬。



韓國山林廳表示，截至周二上午6時，義城郡山火過境面積達到1,256.5公頃，比周一晚增加了475公頃；有關部門已連續第四天開始了大規模滅火行動。當局已出動110架直升機、6,700多名消防人員撲救，阻止火勢蔓延至住宅區，惟強風和乾燥天氣影響進度。

受山火影響，連接忠清南道和慶尚北道的「瑞山盈德高速公路」部分路段已全面實施交通管制。

2025年3月22日，韓國慶尚北道義城郡連日發生山火，焚毀了當地一座千年歷史的古剎「雲嵐寺」。（YouTube/ @MBCNEWS11）

《中央日報》報道，當地一名50多歲男子撥打119報警稱，他周六「在掃墓時不小心引發了火災」。另有義城郡居民看到一群遊客在火災後慌忙下山，警方到場向他們釐清野火引燃的前後經過，並在現場發現打火機。

總理兼代總統韓德洙周一在彈劾案宣判後復職，即日便到災區視察，在避難所探望災民，並將多三個受影響地區列為特別山火災區。