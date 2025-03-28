何立峰晤歐盟貿易專員 促妥處經貿分歧共同抵制單邊主義
撰文：蕭通
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歐盟貿易和經濟安全專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）訪問中國，3月27日晚上與中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在北京釣魚台國賓館會面。《環球時報》報道，這是謝夫喬維奇上任以來首次訪華，旨在修復中歐貿易關係，以應對歐盟與美國日益緊張的關係。
新華社指出，何立峰在會面時稱，今年是中國同歐盟建交50周年，中方願同歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識，加強對話交流，妥處經貿分歧，擴大相互開放，推動中歐經貿關係健康穩定發展，並共同抵制單邊主義和保護主義，維護多邊貿易體制。
中方引述謝夫喬維奇表示，中國是歐盟的重要合作夥伴，願以建交50周年為契機，深化歐中經貿合作，贊同通過對話磋商解決分歧。
謝夫喬維奇在其社交平台稱，中歐在雙邊關係和全球問題上有著共同利益，合作質量不僅影響雙方產業，也影響全球經濟。他與何立峰均認同，需要重新平衡中歐的貿易和投資關係。
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