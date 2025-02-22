何立峰通話美國財長貝森特　官媒：釋放三重信號

中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰周五（2月21日）與美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）舉行視像通話。中國央視旗下社交網站帳號「玉淵譚天」分析指，今次高層溝通釋放三重信號，雙方認同兩國經貿關係重要、中方嚴正關切美國對華加徵關稅、同意繼續就關鍵問題保持溝通。



圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

文章指，中美雙方從經貿中獲益良多，儘管近年兩國在貿易方面存在衝突，但巨大規模的中美經貿合作仍在進行。美國去年整體貿易逆差較2017年關稅戰開打前上漲約50%，強調關稅未解決美國問題，而分歧和矛盾須通過溝通協商解決。

文章報道引述對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡指，美國今次對華加徵關稅力度更大、徵稅目標增多，原因在於美國內部財政壓力大，急需通過關稅緩解。對內減稅一定程度要靠對外加稅來對沖，關稅已成為長期視角下美國政府解決國內經濟問題的一種思路。

文章報道還強調，關稅是特朗普政府開啟對外談判的舉措，指他此前公開表示希望與中國達成一項涵蓋大規模採購、投資承諾以及核安全等議題的協議。

何立峰2024年4月5日與耶倫舉行會談（Reuters）

帖文最後談及中國經貿部門、美中關係全國委員會、美中貿委會近期對美國展開溝通意願，而中美在經貿領域能夠就多個話題商談，雙方一直以來也通過G20、APEC財金渠道等多邊機制保持着密切溝通。