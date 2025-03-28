緬甸大地震　外媒：曼德勒有清真寺倒塌　至少20人死

（緬甸地震／泰國地震／曼谷地震）緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。緬甸媒體Khit Thit Media同日報道，位於當地第二大城市曼德勒（Mandalay）的清真寺遭地震摧毀倒塌，至少20人死亡。



一名參與拯救行動的救援人員稱，當地大約有三座清真寺於禮拜期間倒塌，目前至少有 20人死亡，有民眾被困。目前救援工作仍在進行中，未來死亡人數可能會增加。

有緬甸居民告訴Khit Thit Media，當地有多棟建築物倒塌，所有約三層樓建築都遭不同程度的損害，其中包括一座流離失所者棲身的建築、一座診所大樓及酒店倒塌，造成多人死傷。

2025年3月28日，緬甸發生嚴重地震，當地媒體稱該國第二大城市曼德勒（Mandalay）的清真寺遭地震摧毀倒塌，至少20人死亡。（Khit Thit Media截圖）

綜合路透社及央視新聞指，緬甸多區進入緊急狀態，包括實皆省、曼德勒省、馬圭省、撣邦東北部、內比都、勃固省等地震受災嚴重地區。

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