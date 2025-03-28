緬甸7.9級地震　泰國曼谷進入緊急狀態　｜持續更新

中國地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，網傳緬甸曼德勒（Mandalay）有大橋倒塌的影像，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。

泰國曼谷有興建中的建築物倒塌，泰媒指泰國有1人死亡、43人失蹤。



2025年3月28日緬甸發生大地震後，在緬甸曼德勒省的受損建築（新華社）

【16:31】泰國總理佩通坦中斷在布吉島的行程，召開內閣緊急會議，討論應對地震措施。

【16:28】泰國頭條新聞報道，曼谷捷運公司（BEM）發布公告稱，藍線和紫線地鐵暫時停止運作。

曼谷進入緊急狀態

【16:00】泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）宣布，曼谷進入緊急狀態。

泰國股市暫停交易

【15:48】在緬甸發生大地震，泰國全國有震感後，泰國證券交易所宣布暫停交易。

曼谷BTS列車全線停駛

【15:42】泰國曼谷BTS列車宣布暫時全線停駛。

【15:41】泰媒PBS指，泰國有1人死亡、43人失蹤。

多段在社交平台流傳的片段顯示，曼谷有興建中的建築物倒塌，《曼谷郵報》指，該座倒塌建築物位於洽圖洽（Chatuchak，又譯翟度翟）。

震央鄰近緬甸中部城市曼德勒（Mandalay），中國地震台網最初測定為7.7級左右，後來上修至7.9級。

↓ 網絡上流傳緬甸曼德勒（Mandalay）大橋Ava Bridge倒塌的影像 ↓

路透社報道，在泰國曼谷也感明顯震動，目擊者稱中央商務區建築物出現搖晃。

↓ 泰國曼谷市有酒店的天際泳池大量池水溢出 ↓

在中國，雲南網民也指感受到強烈震感。央視新聞指，雲南多地有明顯震感。

內地傳媒報道，地震造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地也有震感反饋。

德國地質學研究中心（GFZ）則把這次地震測定為6.9級，震源深度僅10公里。