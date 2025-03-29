杜特爾特拘留所中迎80大壽 支持者電單車遊街＋燭光集會為他慶生
撰文：聯合早報
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菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在荷蘭海牙的拘留所迎來80歲生日，他的家人和支持者為他舉行集會慶生，要求釋放杜特爾特。
法新社報道，周五（3月28日）是杜特爾特的80歲生日，但他因國際刑事法院的反人類罪指控，而被拘押在海牙斯海弗寧恩拘留中心。菲國警方當天在菲律賓總統府攔截至少由100名杜特爾特支持者組成的電單車隊，他們鳴笛示威，揮舞菲律賓國旗，還舉着寫有「帶他（杜特爾特）回家」的標語牌。
杜特爾特的支持者也在南部城市達沃舉行燭光集會。杜特爾特曾三次擔任達沃市長，並且在被拘留前宣布再次競選這個職位。
菲律賓總統府發言人卡斯特羅說，抗議者有權集會，但不得採取散布恐懼或煽動對政府仇恨的行為，否則可能構成煽動叛亂罪。
卡斯特羅還告訴記者，菲律賓官員祝願杜特爾特「身體健康、萬事如意」，並強調「他現在需要這些」。
杜特爾特的長女、菲律賓現任副總統莎拉（Sara Duterte）目前仍在海牙，她表明，民眾的支持讓父親「如今面臨的挑戰變得更容易忍受」。她的妹妹維羅妮卡則在社媒發文說，父親「即使到了晚年，也一直是一股不可忽視的力量」。
國際刑事法院指控杜特爾特在早年的肅毒運動中犯有反人類謀殺罪行。他於3月11日在馬尼拉機場被捕，隨後乘飛機抵達海牙，移交國際刑事法院羈押。
杜特爾特正在等待9月23日的控罪確認聽證會。莎拉說，他在拘留中心每天只能會見兩個人，即律師和家屬。
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