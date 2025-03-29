以軍襲黎巴嫩貝魯特　內塔尼亞胡：局勢已徹底改變

以軍周五（3月28日）續攻黎巴嫩貝魯特南部，報復早前從黎巴嫩方向射向以色列的火箭炮。 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當日表示，今後對攻擊以色列的行為「零容忍」，稱將繼續襲擊黎巴嫩任一地方，應對潛在對以色列攻擊的威脅。



以色列總理辦公室在社交平台發布聲明，內塔尼亞胡表示，以色列和黎巴嫩的局勢已徹底改變，以色列將不會容忍任何武力威脅，哪怕是零星的襲擊。

內塔尼亞胡還強調，以色列將繼續堅定執行停火協議，但如果有對以色列安全的威脅，無論在黎巴嫩何處，以軍都會進行打擊，確保所有以北部居民都能安全返回家園。

以軍當日打擊黎巴嫩南部多個目標，稱已對涵蓋真主黨指揮中心、基礎設施、火箭發射裝置及武裝人員等目標施襲，還誓言將繼續採取行動，以消除對以色列的一切威脅。

黎巴嫩國家通訊社報道指，以色列當天向黎巴嫩首都貝魯特南部郊區一棟建築物發射兩枚導彈，將其徹底摧毀。

2025年3月28日，黎巴嫩貝魯特南部郊區，圖為一棟建築在襲擊發生後化為廢墟。（Reuters）

今次空襲是自去年11月27日黎以停火協議生效以來，以色列首次對貝魯特發動襲擊。