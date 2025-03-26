為何結束俄烏戰爭與加沙戰爭這麼難？

俄烏戰爭與加沙戰爭，可以說是同一時期相互共振的兩場衝突。

在時間跨度上，俄烏戰爭是2014年後克里米亞危機、頓巴斯內戰的激化，熱戰整體始於2022年2月，之後經歷各種你進我退、此消彼長，膠着至今已有3年；加沙以哈戰爭則是以巴衝突70餘年的延續，更是以色列、伊朗代理衝突的烈化，戰火在2023年10月炸裂天際，最後在2025年1月協議停火

在輿論回響上，俄烏戰爭加劇了西方與全球南方社群的對立，前者大多譴責俄羅斯發動入侵，後者則認為北約東擴才是主因，這種裂痕也體現在各方對制裁的參與及迴避上；加沙戰爭爆發後，這種裂痕更是急遽擴大，歐美政府的政治正確仍是支持以色列，全球南方與歐美民間卻有大量同情巴勒斯坦的聲音，尤其俄烏戰爭爆發在前，許多輿論紛紛詰問歐美政治精英：為何同為侵略者，俄羅斯必須被制裁，以色列卻可以高枕無憂、甚至擁有歐美軍援？

而在終局發展上，俄烏戰爭雖在特朗普（Donald Trump）上台後，緩緩進入談判環節，卻似乎暫無突破，不僅烏克蘭與俄羅斯各有堅持，就連歐美都對戰後安排莫衷一是；而加沙戰爭雖已停火，各方卻同樣在戰後計劃上彼此分歧，以軍甚至已在近日恢復戰鬥，和平表象只維繫了短暫時光，便又被戰火迅速吞沒。

觀察戰爭爆發原因，俄烏與加沙各有背景；但在停戰艱難上，兩處戰場可謂互有共鳴：衝突雙方對峙難解，相關大國意見不一。

圖為2025年3月23日，俄烏戰事持續，烏克蘭士兵在南部赫爾松市（Kherson）向俄軍發射自走榴彈砲。（Reuters）

前途未卜的俄烏戰爭

首先是前途未卜的俄烏戰爭。

2月18日，在特朗普與普京（Vladimir Putin）通話後，美俄官員在沙特利雅得舉行會晤，並且達成以下共識：將採取措施實現外交使團運作正常化，並為後衝突時代的地緣政治合作及經濟投資機遇奠定基礎。為此高級別工作團隊將着手制定持久、可持續且各方均可接受的解決方案路徑。

3月11日，輪到美烏代表團在利雅得舉行會晤，在此之前特朗普還與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開口角、中斷對烏軍援與情報共享，歐洲也因此與烏克蘭抱團取暖，有意同「美俄攜手」一別苗頭，導致這次的美烏會談格外耐人尋味。會談結束後，原本強硬的澤連斯基似乎放棄固執立場，同意立即實施為期30天的停火，但這遠非衝突終點。

在俄方回應前，美國就已恢復對烏軍援與情報共享，這意味美國無意瓦解烏克蘭的作戰能力；而在俄烏長期安全問題上，特朗普雖多次表態拒絕烏克蘭加入北約或獲得美國安全保障，卻還是想通過與烏克蘭達成礦產資源協議，來維持美國的在烏影響力；此外，烏克蘭也想利用歐洲制衡美方施壓，因此在聯合聲明中堅持要求歐洲參與和平進程。

情況走到這一步，俄烏停火的問題顯然已經超越烏克蘭安全本身，更大的核心矛盾在於美歐對於烏克蘭的戰略分歧，以及俄羅斯的安全關切無法滿足。

2025年3月17日，俄羅斯聖彼得堡，圖為藝術家在當地畫廊展示自己所着畫作《世界和平》，其中顯示半個特朗普與普京的面部畫像。（Reuters）

首先是美歐分歧。當特朗普在全球面前羞辱澤連斯基，歐洲領導人卻給予擁抱並且禮遇有加；當特朗普稱澤連斯基為獨裁者並主張在烏重新大選時，歐洲卻未對澤連斯基的的總統合法性提出質疑。

美烏公開齟齬後，歐盟便決定實施耗資8,000億歐元的大規模重整軍備計劃，該計劃由五個部分組成，旨在加強歐洲的國防工業，提升軍事能力，為烏克蘭提供緊急軍事支持，同時允許成員國擴大防務投資財政空間，並提供1,500億歐元專項貸款支援相關投入。3月11日，在巴黎舉行的34國峰會上，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲歐洲與北約軍事首腦制定方案，明確在停火情況下為烏克蘭提供「確定可靠的安全保障」，並動員全體系力量支持烏克蘭。

當然，儘管歐洲雄心勃勃，其防務能力建設卻仍需要多年積累，畢竟當前歐洲缺乏獨立於北約的常備軍隊、統一的指揮架構及集體制定的戰爭計劃或戰略，所有軍事行動規劃仍高度依賴北約框架；只是如果歐洲堅持要與俄羅斯進行長期對抗，那麼短期內要在歐洲框架內與俄羅斯達成和平協議，都是相當難期的發展。

2025年3月16日，捷克布拉格民眾悼念烏克蘭戰爭死者。（Reuters）

再來是俄羅斯的安全關切。眾所周知，俄羅斯興戰的最主要原因，就是北約東擴背後，烏克蘭的「脱俄入歐美」傾向，包括兩場顏色革命，以及俄方指控烏克蘭所謂「奉行納粹類意識形態」、其實就是去俄羅斯化的政治與社會力道，所以才會在開戰之初定調特別軍事行動的目標是烏克蘭的「去納粹化」與「去軍事化」。

但從目前的美歐態度來看，雙方都沒有要徹底從烏克蘭抽身的跡象。俄羅斯一開始或許期待特朗普能「跳脱美國慣性」，施壓烏克蘭接受無條件停火，但殊不知特朗普本人或許就是最大問題。這位打着「反建制」旗號當選的總統，一來習慣在敏感問題上公開表達個人觀點、襲奪特使的談判空間；二來經常自相矛盾，在妥協與威脅間反覆橫跳。這導致俄羅斯的策略同樣陷入迷霧：特朗普確實有終結衝突的意願，所以莫斯科始終要與特朗普保持接觸而非冷淡疏離，但特朗普的不穩立場又不完全符合俄羅斯的根本利益。

最終，俄方只能盡可能保守化應對策略，也就是在維持停火的同時，要求歐美在關鍵問題上給出答案。但西方除了特朗普與其心腹瘋狂爆衝，就是傳統精英不斷跳針「球在俄羅斯手上」、「要看普京如何行動」，而無益統合立場對俄讓步。

整體來說，俄烏對制的僵持態勢已因戰爭更加固化，美歐俄的利益與認知鴻溝又不易彌合。如果大國協調無法真正生效，俄烏停火短期之內都相當難達成。

圖為2025年3月8日，烏克蘭示威者在美國駐基輔大使館前舉行集會，展示美國總統特朗普（Donald Trump）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的抗議牌。（Reuters）

衝突難止的加沙戰爭

而加沙戰爭也有類似結構：哈馬斯與以色列的對峙態勢沒有徹底改變，外部的大國也沒有顯著效果。

首先是以哈對峙依舊持續。在2023年10月阿克薩洪水行動前夕，哈馬斯無疑是准軍事部隊，擁有2.5萬至3萬名作戰人員，分為5個地區旅、24個營，並設有包括空中、海上和特種作戰在內的多個專業化單位，裝備各式各樣的武器，其中包括多達3萬枚火箭彈，使哈馬斯的規模超過了一些歐洲國家的軍隊。

而經過近16個月的戰鬥，如今的哈馬斯已經淪為叛亂武裝。據以色列軍方估計，哈馬斯約損失1.7萬至2萬名步兵，高級領導層則大部分喪生，其中包括政治領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）、軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif）、加沙地區負責人與哈尼亞的繼任者辛瓦爾（Yahya Sinwar），連帶還有大量旅長、營長、連長等中層領導力量覆滅。

但即便如此，以色列還是沒有徹底摧毀哈馬斯。這點從以哈停火後持續進行人質換囚便可看出：哈馬斯在卡塔爾的代表仍能通過談判達成交易，確認人質名單、進行有序釋放。顯然，哈馬斯的指揮與控制系統或許受到衝擊，卻仍然完整。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在加沙走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）舉行軍事遊行。（Reuters）

眼下加沙亟需重建，進程也必然曠日廢時，但觀察運進加沙的建材，用於重建房屋、醫院的混凝土與鋼筋，其實也可用於重建哈馬斯的地道網路；無獨有偶，由於有戰後有5,000萬噸瓦礫需要清理，加沙需要挖掘設備，但這些設備同樣可以被用來挖掘地道。

因此，再怎麼進行現實限制，要阻止哈馬斯重新恢復地道，都是幾乎不可能的事，再加上現存地道更可用以儲存與走私武器，以上種種都表明，在達成協議後的加沙，哈馬斯極可能利用前述機會恢復實力，繼續成為加沙的重要軍事組織，並且與德黑蘭保持聯繫。而在這種基礎上，還想將哈馬斯完全排除在加沙治理外，是完全不現實的幻想。

以色列當然希望完成自己的三大戰爭目標：救回人質、推翻哈馬斯、終結來自加沙的安全威脅，問題是以軍已在加沙屠殺超過一年，卻以上三個目標都沒有達成；而如今以色列社會與政壇都已右轉，「兩國方案」又在以國內部缺乏支持基礎，也因此沒有現實中的實踐可能。換句話說，以色列武力強攻不行，要以大規模讓步換取永久和平的可能性也幾乎沒有，以哈雙方對峙的結構還將繼續。

圖為2024年10月27日，以色列國家安全總局（Shin Bet）局長巴爾(Ronen Bar)出席以色列遭哈馬斯突襲的紀念儀式。（Reuters）

再來是周遭大國的意見不一致。

特朗普對以色列的偏袒相當明顯，不只不會逼迫以色列轉向兩國方案，甚至還為以色列籌謀，放話要清空、乃至接管加沙，並威脅埃及與約旦接受難民，卻其實也無意向加沙派遣軍隊；歐洲雖然支持加沙停火，其軍事能力卻相對有限，而且還面臨烏克蘭戰場的巨大需求，因此對於戰後加沙缺乏規劃；阿拉伯國家雖然反對特朗普的「接管」說，卻更想獨善其身，埃及雖有提案阿拉伯聯軍共管戰後加沙，卻被美以共同拒絕。

因此按照當前的發展趨勢，下一場加沙戰爭的問題早已不是「是否」，而是「何時」，例如眼下以軍已在停火第一階段陷入僵局時恢復戰鬥。而這也正是以色列戰略家們所謂的「割草行動」：哈馬斯發動攻擊，以色列出手將其削弱至一個規模，但一段時間過後威脅又重新抬頭。長久下來，除非出現巨大的外部衝擊來改變局面，否則加沙未來恐怕都無法跳脱這種血腥循環。

整體來說，俄烏與加沙停火各有挑戰，前者是前期協調曠日廢時，後者是一停火就已進入戰爭倒數，關鍵就在兩場衝突不僅當事雙方無意和解，協調方也各有所求。在真正的巨變到來前，兩處戰場都將瀰漫着砲火的煙硝，就像籠罩未來的一片迷霧。