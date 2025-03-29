達美客機華盛頓起飛險與美軍機相撞　參議員怒批危險　當局將調查

美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機周五（3月28日）從華盛頓列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）起飛時，險些與一架美國空軍軍機相撞，美國聯邦航空管理局（FAA）表明將就此展開調查。



達美客機原定當地時間周五下午3時15分飛往明尼阿波利斯（Minneapolis）。與此同時，美國空軍四架T-38Talon軍機正飛往附近的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）執行編隊飛行。

FAA說，達美客機在飛行過程中接到碰撞警報，指附近有另一架飛機，管制人員隨即向兩架飛機發出糾正指令。

圖為達美航空公司一架客機。（Getty Images）

明尼蘇達州的聯邦參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）說，這宗事件「極其危險，感謝老天大家都沒事。我明天第一個電話要打給國防部，問問為甚麼你們的飛機會飛在一架載滿明尼蘇達人的客機下方約150公尺」。

五角大樓表明已接獲事故報告，但沒有立即對此置評。

今年1月29日，列根國際機場附近曾發生民航客機與美軍直升機相撞事故，造成67人死亡。過去兩年的連串飛機近乎相撞的事件已引發不安，令人質疑美國航空安全和空中交通管制人手不足帶來的壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

