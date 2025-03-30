哈馬斯稱同意調解團隊停火提案　料每週釋放五名以色列人質

哈馬斯負責人高層哈亞（Khalil al-Hayya）周六（3月29日）表示，已同意埃及與卡塔爾團隊在兩日前提出的停火提案，路透社引述消息人士指，預料哈馬斯將根據提案指示，每週向以色列釋放五名在押人質。



埃及與卡塔爾團隊在以色列與哈馬斯新一輪爭端爆發後，長久試圖斡旋雙方和談。報道指，埃及方面現已收到以色列暗示，指對包括過渡階段在內的新的停火提案表示積極。

以色列總理辦公室引述總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）指，以色列在數小時前與美國團隊協調一份從調解團隊收到的提案，並在商討後向調解人回復提案，目前尚未知以色列回復提案與原來提案有何不同。

半島電視台（Al-Jazeera）引述哈馬斯官員指，哈馬斯已經接受埃及的計劃，成立一個獨立的專業機構管理加沙的民政事務，不過強調哈馬斯不會因此解除武裝，亦不會放棄使命，令以色列決定巴人未來。