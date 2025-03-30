緬甸大地震　衛星圖顯示慘況：第2大城市曼德勒由綠悠悠變泥啡色

【緬甸地震 / 泰國地震 / 曼谷地震】緬甸中部3月28日發生大地震，傷亡慘重，美國地質調查局（USGS）估計死亡人數可能上萬。人造衛星圖像也顯示當地慘況，在鄰近震央的第二大城市曼德勒，當地因瓦大橋斷成多截、大量寶塔倒塌，中國吉林一號衛星拍攝到的圖像也可見曼德勒由地震前高空看到的一片綠色，變成一片泥啡色，令人悲嘆。



美國太空技術公司馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）的衛星圖像可見，曼德勒因瓦大橋（Inwa Bridge）在地震後嚴重斷裂。

緬甸地震：衛星圖顯示2025年3月23日緬甸曼德勒因瓦大橋（Inwa Bridge）的情況，即在大地震發生前（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

緬甸地震：衛星圖顯示2025年3月29日緬甸曼德勒因瓦大橋（Inwa Bridge）的情況，即在大地震發生後，可見斷成多截（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

圖像也可見大量寶塔倒塌，據緬甸影子政府民族團結政府（NUG）表示，緬甸曼德勒、實皆、內比都、撣邦等地區共有超過80座歷史建築被毀，包括佛教寺廟、清真寺等。

緬甸地震：衛星圖顯示2025年3月23日緬甸曼德勒Ananda與Pindaya寶塔的情況，即在大地震發生前（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

緬甸地震：衛星圖顯示2025年3月29日緬甸曼德勒Ananda與Pindaya寶塔的情況，可見嚴重損毀（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

緬甸地震：衛星圖顯示2025年3月23日緬甸實皆地區Ma Shi Khana寶塔的情況，即在大地震發生前（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

緬甸地震：衛星圖顯示2025年3月29日緬甸實皆地區Ma Shi Khana寶塔的情況，可見塔在大地震後倒塌（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

中國吉林一號衛星發布圖像，顯示曼德勒在地震前後的高空圖，可見曼德勒由以往綠悠悠一片，變成到處是損毀建築與道路，一片泥啡色。

緬甸地震：吉林一號衛星圖顯示緬甸第二大城市曼德勒2025年3月29日的情況，即大地震後（微信公眾號@吉林一號）

吉林一號透過微信公眾號指，地震導致緬甸多個地區受災嚴重，包括曼德勒、內比都等地，大量建築物倒塌，橋梁損毀，交通和基礎設施受到嚴重影響，此次地震破壞力巨大，主要原因是震級高、震源淺，且發生在人口稠密的城市區域，此外緬甸的許多建築抗震性能較差，進一步加劇災害的嚴重性。

緬甸地震：吉林一號衛星圖顯示緬甸第二大城市曼德勒在大地震發生前的情況（微信公眾號@吉林一號）

緬甸地震：吉林一號衛星圖顯示緬甸第二大城市曼德勒在大地震後的情況（微信公眾號@吉林一號）

緬甸地震：吉林一號衛星圖顯示緬甸第二大城市曼德勒在大地震前的情況（微信公眾號@吉林一號）