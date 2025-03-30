韓國414作家聯署　諾貝爾奬得主韓江促罷免尹錫悅：捍衛普世價值

韓國媒體報道，以諾貝爾文學獎得主韓江為首的414名韓國作家組成的團體發表聲明，敦促憲法法院立即罷免戒嚴令風波而被彈劾的總統尹錫悅。報道指，這是韓江首次公開表態支持彈劾尹錫悅。



據《韓國時報》（Korean Times）報道，這份聲明題為「作家們呼籲罷免尹錫悅的一句聲明」，參與聯署的包括小說家殷熙京、金延秀、詩人金惠順、文學評論家申亨哲、2020年首次獲得世界級兒童文學獎「阿斯特麗德-林格倫追悼獎」的白熙娜（人名音譯）。

2025年3月8日，韓國義王市首爾拘留中心，被彈劾的總統尹錫悅在獲釋後彎腰鞠躬。（Reuters）

報道指，他們批評憲法法院判決的拖延，稱「對因12·3非法戒嚴令而被彈劾的尹錫悅的判決被毫無道理地推遲」。

韓江寫道：「我堅信生命、自由、和平這些不可侵犯的價值。罷免（尹某某）是捍衛這些普世價值的行為。」

2024年10月17日，諾貝爾文學獎得主韓江在首爾出席Pony Chung創新獎頒獎典禮。這是她獲得2024年諾貝爾文學獎後首次公開露面。（Getty）

這些作家是韓國作家協會的成員，該協會3月25日（周二）在光化門抗議營地前發布了緊急宣言，代表全國2,487名作家。

該協會在一份聲明中表示：「尹錫悅的戒嚴令粉碎了我們對韓國民主在穩定的體制框架內運行的信念。現在，速度就是正義。憲法法院必須做出決定性的裁決，讓人們恢復日常生活。」