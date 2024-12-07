彈劾尹錫悅｜首爾之春登韓國Netflix榜首　韓江光州事變小說熱賣

韓國總統尹錫悅12月3日晚上突然頒布戒嚴令，在國會投票推翻後又匆匆撤回戒嚴令，事件導致反對黨啟動彈劾尹錫悅。有媒體報道，對許多韓國人來說，本週發生的戲劇性事件是他們人生中第一次接觸到這個國家的軍事獨裁歷史。因此，大量民眾選擇上串流平台Netflix觀看電影《12.12︰首爾之春》和閱讀今年諾貝爾文學獎得主韓江的小說《少年來了》，試圖理解這場風波。



彭博社6日報道，2023年11月在韓國上映的電影《12.12︰首爾之春》當時共吸引1300萬名觀眾入場觀看。

2023年11月在韓國上映的電影《12.12︰首爾之春》當時共吸引1300萬名觀眾入場觀看。圖為《12.12︰首爾之春》香港版的電影海報。（安樂影片Facebook）

自總統尹錫悅12月3日突然實施戒嚴令震驚全國以來，該電影在一直高居Netflix電影瀏覽榜首位。電影主要圍繞1979年10月朴正熙遇刺案之後，韓國政局紛亂，全斗煥將軍在同年12月12日發動政變奪權，該片描述為了阻止叛變一觸即發的9個小時。

電影以1979年10月26日朴總統刺殺事件為開端，根據戒嚴法陸軍參謀總長鄭祥鎬被任命為戒嚴司令官，保安司令官全斗光（原型為全斗煥）被任命為聯合調查本部長，掌握所有情報的全斗光，為了篡奪權力綁架鄭祥鎬，繼而發動雙12軍事叛變。

報道指，這部電影以及今年諾貝爾文學獎得主韓江在2014 年出版的一本關於這一主題的小說，向年輕一代介紹了這個國家歷史的黑暗面，並被認為在12月3日晚上激勵大量韓國人上街聲援反對派議員，逼使總統尹錫悅在6小時後撤回戒嚴令。

自獲得今年諾貝爾的文學獎，韓江多年前出版的《少年來了》再次在韓國成為暢銷書。這本小說探討了官方審查制度和暴力如何顛覆整個社會。與《12.12︰首爾之春》一樣，《少年來了》成為韓國社交媒體上的熱門話題。

自3日以來，許多網民在貼文中分享《12.12︰首爾之春》的片段。

一位網民在提到電影的韓文片名時表示：「我們要在現實生活中經歷首爾之春嗎？」另一名網民則指：「謝天謝地，我們沒有忘記這段歷史。」並提醒其他網民去重溫這部電影。