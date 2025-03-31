特朗普能成為總統山第5個「大頭」？美國部長：還有足夠空間

「我們會在拉什莫爾山（Mount Rushmore，即美國總統山）上看到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的臉嗎？」當地時間3月29日，當被問到這個問題，美國內政部部長伯格姆（Doug Burgum）表示，他「當然」相信那裏有足夠的空間容納特朗普的臉。



據《國會山報》報道，當地時間3月29日，伯格姆接受了霍士新聞的採訪。

主持人提問：「內政部負責美國國家公園管理局，國家公園管理局負責拉什莫爾山。很多人想知道，我們會在拉什莫爾山看到特朗普總統的臉嗎？你怎麼想？」

伯格姆回答說：「嗯，那兒當然有足夠的空間。」

位於美國南達科他州（South Dakota）的總統山，圖攝於2020年7月（Getty）

報道稱，把特朗普加到總統山上的想法已經不是第一次被提出了。

美佛羅里達州眾議員盧娜（Anna Paulina Luna）在特朗普開始第二任期後不久就提出，將特朗普加入總統山。

今年2月，美國「政府效率部」（DOGE）負責人、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在社交平台上發文稱，以這種取得成就的速度，特朗普應該被加到總統山上去，「我想親手雕刻」。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

公開資料顯示，拉什莫爾山國家紀念公園，又稱美國總統山，公園內有四座高達60英尺（約18米）的美國歷史上著名前總統頭像，分別是華盛頓（George Washington）、傑斐遜（Thomas Jefferson）、羅斯福（Theodore Roosevelt）和林肯（Abraham Lincoln）。

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