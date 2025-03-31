特朗普稱對等關稅將針對所有國家：4月2日將是「解放日」！

撰文：莊勁菲
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路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（3月30日）表示，他周三將宣布的「對等關稅」將涵蓋所有國家，而不僅是原先預計的受影響最嚴重的10到15個國家，並形容當天將會是「解放日」。

「對等關稅」的含義是，當對方國家對美國出口某項商品加徵關稅，那麼美國將以相同的幅度對此國家的相同商品實施關稅。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普承諾將於周三公布一項大規模關稅計劃，他稱之為「解放日」（Liberation Day）。美國此前已對進口的鋁、鋼鐵和汽車徵收關稅，並提高所有中國商品的關稅。

▼特朗普：4月2日將是「解放日」

在空軍一號飛機上，特朗普說：「會從所有國家開始......基本上是我們正在談論的所有國家。」

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）日前向霍士新聞（Fox News）表示，特朗普關稅重點將放在與美國貿易失衡最嚴重的10到15個國家，但未說出具體國家。

今年2月，特朗普簽署一份備忘錄，指示美國貿易官員逐一審查各國，並制定出一份有針對性的反制措施清單。上週，他暗示可能會縮減其對等關稅計劃，在某些情況下或許會以低於其他國家對美國徵收的關稅稅率還擊。

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