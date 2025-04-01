特朗普對普京斥澤連斯基言論生氣　克宮：沒有鬧翻　仍在繼續合作

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月30日接受採訪時表示，對於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的可信度，他感到「很生氣」，又指若無法在烏克蘭問題達協議，他將向俄石油加徵二級關稅。對此言論，克宮3月31日表示，俄羅斯和美國仍在就烏克蘭問題的和平解決方案進行討論，並嘗試恢復雙邊關係。



路透社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯正繼續與美國進行合作，並稱普京願意和特朗普接觸。

佩斯科夫說：「我們將繼續與美方合作，首先是建設我們的雙邊關係，這一關係在上一屆（美國）政府執政期間遭到嚴重破壞。」他還補充，若有必要，將會在近期安排普京和特朗普的通話，但本周尚未安排任何通話。

特朗普31日在橢圓形辦公室（Oval Office）說：「我希望看到他達成協議，這樣我們就可以阻止俄羅斯士兵、烏克蘭士兵和其他人被殺害。」但特朗普指，若果未能達成停火協議，對俄羅斯石油加徵的關稅會在1個月內實施。

他並稱知道普京對他生氣，但表示自己與普京「關係很好」，「若果他做正確的事情，憤怒很快就會消散。」