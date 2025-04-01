美媒：白宮幕僚倡對大部份進口商品徵20%關稅　料增6萬億美元收入

美國財長貝森特（Scott Bessent）3月31日證實，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將會在4月2日下午3時（香港時間3日凌晨3時）正式公布一項對等關稅計劃。美媒報道，據特朗普的幕僚起草提案，該計劃內容包括對美國大部份進口產品徵收至少20％的關稅。



《華盛頓郵報》4月1日引述消息人士稱，特朗普的幕僚們正在考慮，將對幾乎所有國家的產品徵收約20%的普遍對等關稅，而不是具有限針對性的措施。

報道稱，政府預計新關稅將為美國帶來超過6萬億美元的稅收收入，而收入將以退稅或稅收紅利（Dividend）形式返還給美國民眾，惟相關計劃尚處於初步階段。

2025年3月28日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在美國公布新關稅措施前夕表示，歐盟如有需要，將準備以強而有力的反制措施對美國貿易關稅進行報復。

英國商業及貿易大臣兼貿易委員會主席韋諾韜（Jonathan Reynolds）同日表示，英國正採取「冷靜的態度」來應對特朗普徵收關稅一事，又指英方希望在與美國達成以科技為主導的經濟協議後，特朗普能迅速撤銷相關決定。