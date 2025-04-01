特朗普表示與金正恩有聯繫 稱兩人關係很好並讚對方聰明
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示與朝鮮領導人金正恩有聯絡（there is communication），重申他和朝鮮領導人金正恩「關係很好」（very good relationship），並稱讚對方是聰明的人（smart guy）。
據彭博社報道，特朗普3月31日對記者說，他與金正恩有溝通，但他沒有給出更多細節。
特朗普表示：「朝鮮是一個核大國，他（金正恩）是一個非常聰明的人。」
特朗普還說：「我和金正恩關係很好——你們最討厭我這麼說，但這是非常重要的。」
當被問及會不會尋求同朝方接觸時，特朗普說，他「很可能會在某個時間這麼做」。
此舉料將引起韓國的擔憂，韓國擔憂這可能會損害它的安全利益。韓國此前曾淡化特朗普稱朝鮮為核大國的言論，稱這並不意味着特朗普接受朝鮮的核武器計劃。
2018年特朗普首次擔任美國總統時，與金正恩在新加坡進行了一次歷史性的面對面會晤。特朗普在會後宣佈暫停或減少一些美韓重大軍事演習。
雖然特金會最後以失敗告終，但特朗普表示願意在他的第二任期內尋求與朝鮮重啟談判。
本文獲《聯合早報》授權轉載
英媒：美國及丹麥擬舉行高級別會談 特朗普再上任後首次特朗普對普京斥澤連斯基言論生氣 克宮：沒有鬧翻 仍在繼續合作馬斯克任期將屆滿？ 特朗普稱馬斯克也想回去 會盡可能挽留有很大可能 特朗普會活成一個中國笑話