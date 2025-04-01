特朗普表示與金正恩有聯繫　稱兩人關係很好並讚對方聰明

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示與朝鮮領導人金正恩有聯絡（there is communication），重申他和朝鮮領導人金正恩「關係很好」（very good relationship），並稱讚對方是聰明的人（smart guy）。



據彭博社報道，特朗普3月31日對記者說，他與金正恩有溝通，但他沒有給出更多細節。

特朗普表示：「朝鮮是一個核大國，他（金正恩）是一個非常聰明的人。」

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

特朗普還說：「我和金正恩關係很好——你們最討厭我這麼說，但這是非常重要的。」

當被問及會不會尋求同朝方接觸時，特朗普說，他「很可能會在某個時間這麼做」。

此舉料將引起韓國的擔憂，韓國擔憂這可能會損害它的安全利益。韓國此前曾淡化特朗普稱朝鮮為核大國的言論，稱這並不意味着特朗普接受朝鮮的核武器計劃。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

2018年特朗普首次擔任美國總統時，與金正恩在新加坡進行了一次歷史性的面對面會晤。特朗普在會後宣佈暫停或減少一些美韓重大軍事演習。

雖然特金會最後以失敗告終，但特朗普表示願意在他的第二任期內尋求與朝鮮重啟談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

