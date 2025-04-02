尹錫悅彈劾案周五宣判　警方加強部署　提前清空憲法法院附近地區

韓國憲法法院4月1日上午宣布總統尹錫悅彈劾案的宣判日期後，法院附近的地鐵站隨即關閉部份出站口。警方同日在法院附近部署3200多名警力，並計劃進一步加強警力部署，料於4日在首爾投入約1.4萬警力維護治安。警方當天還提前對憲法法院方圓100米區域採取「清空」措施，拆除搭設在附近的示威帳篷，並限制普通民眾通行。



韓聯社報道，靠近憲法法院的安國站2號至5號出口於當天關閉，僅1號和6號出口開放。安國站則全天封閉，並實施封站跳停。附近的光化門站、景福宮站、鍾路三街站、鍾閣站、市廳站、漢江鎮站也將視情況實施跳站運行。

最近在韓國首都首爾市，贊成和反對彈劾案的韓國民眾連日舉行大型遊行集會。因此警方1日表示，他們將在3日發布「乙級緊急令」，並在宣判當天發布最高級別的警戒令「甲級緊急令」，動員所有警力全力維護社會秩序，最大限度防範潛在的社會混亂。

韓國憲法法院2025年4月1日上午宣布總統尹錫悅彈劾案的宣判日期後，警方同日開始在首爾憲法法院前設置路障並限制通行。（Getty）

憲法法院1日宣布，將在當地時間4日上午11時對尹錫悅彈劾案進行開庭宣判，裁決結果將決定他總統職務的去留。法院亦允許電視台在宣判當天做直播，並邀請民眾到法院旁聽。

尹錫悅彈劾案自2月25日結束辯論以來，憲法法院遲遲未做出裁決，朝野圍繞裁決進程、法官任命與政治走向展開激烈角力，使韓國政壇高度緊張。

韓國總統尹錫悅周六（8日）從首爾拘留所獲釋後回到官邸。（Reuters）

去年12月3日深夜，尹錫悅無預警宣布緊急戒嚴令，數小時後戒嚴令被解除。同月14日，國會表決通過針對尹錫悅的彈劾案，案件隨後移送憲法法院審理。按法律，憲法法院須在受理案件後的180天內宣判結果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

