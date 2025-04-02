英國警方再收23名女性報案　稱為中國博士生迷姦案受害者

中國留英博士生28歲的鄒鎮豪（Zhenhao Zou）早前被控於倫敦及中國以落藥方式強姦10名女子，被倫敦刑事法庭裁定11項強姦罪名成立，押後至6月判刑。據英媒4月2日報道，再有23名女性向倫敦警察廳報案，指控鄒鎮豪強姦。當地警方擔心，強姦受害者的人數或會超過60人。



報道指，在鄒鎮豪被定罪後，倫敦警察廳呼籲女性與警方聯繫，並表示在四周多的時間內，已有逾20名女性做出指控，不排除會收到更多受害者報案。

最近一批女性報案者，大多是華裔，聲稱在倫敦或中國可能遭被告強姦，各人現時分散居住於北美、南美和歐洲各地。她們大多聲稱，曾與被告外出及被帶回住所飲酒，之後的事就一片模糊，現時已將案件轉交複雜案件組跟進，不排除會有第二次甚至第三次審訊。

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）因在2019年到2024年間在英國和中國強姦10名女性，於3月5日被判11宗強姦罪罪成，審訊結束後，倫敦警察廳希望透過公開呼籲尋獲更多被鄒鎮豪侵犯的受害者。（倫敦警察廳）

英國警方此前依據影片證據，認為或存在逾50名受害者。但警方最新表示，他們認為鄒鎮豪強姦案受害人數量要大得多，原因是由於大多數受害者相信受藥物影響，對被強姦幾乎沒有任何記憶，而且部分強姦事件並未進行錄影，故此警方對一些受害者身份並不知情。

鄒鎮豪除了上述的強姦罪罪成，另有17宗罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。據報他喜歡用Wechat、小紅書和Bumble約女性到他家中飲酒，然後在飲品中落藥，其後進行強姦並錄影片。