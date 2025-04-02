佩通坦批塌樓影響泰國形象　下令徹查相關企業和建築項目

泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）下令徹底調查所有與國家審計署大樓坍塌有關聯的企業和建築項目，以確保泰國其他建築物是安全的。佩通坦說，調查的重點在於追究責任，不在於承建公司來自哪個國家。「我們不希望任何國家誤會我們在怪罪他們。這是個關乎建築安全和責任的問題。」 她也承諾將收緊對跨國建築承包商的審查，確保安全第一。



《民族報》報道，佩通坦周二（4月1日）在內閣會議過後告訴記者，她已指示相關政府部門審查坍塌大樓承建公司的所有建築工程，以防類似悲劇重演。她說：「這是一宗重大事件，不僅影響了一座建築，也影響了泰國的形象。我們必須向公眾作出明確交代。」

她強調，曼谷所有建築物必須符合法定標準，包括具備防震功能。她也承諾將收緊對跨國建築承包商的審查，確保安全第一。

緬甸3月28日發生強烈地震，鄰國泰國曼谷有興建中的摩天大樓倒塌。（網上圖片）

國家審計署大樓由意大利—泰國發展公司（簡稱意泰公司）與中國中鐵十局集團聯合承建，是曼谷唯一受緬甸強震影響倒塌的建築物，已成為泰國輿論關注焦點。佩通坦說，調查的重點在於追究責任，不在於承建公司來自哪個國家。「我們不希望任何國家誤會我們在怪罪他們。這是個關乎建築安全和責任的問題。」

泰國公共電視台報道，工業部調查發現，坍塌大樓使用的鋼筋約10%不合規格。工業部長的助理提迪巴透露，泰國鋼鐵研究所對取自事發工地的20個鋼筋樣品進行檢測，結果有兩個不同尺寸的鋼筋樣品檢測不過關，它們的質量、化學成分以及抗壓強度均不達標。工業部提供的照片顯示，這批鋼筋屬於「Sky」品牌，製造商是新科源鋼鐵公司。這家公司設在羅勇府的工廠因違反安全條例，於去年12月被當局關閉。

2025年3月29日，泰國曼谷，救援人員在地震後倒塌的建築物現場展開搜尋工作。（Reuters）

商務部長比猜（Pichai Naripthaphan）周二說，商務部在調查過程中發現了中鐵十局泰國分公司存在一些違規行為。例如當局嘗試聯繫該公司，但一直不成功，因為打電話無人接聽，按門鈴無人應門。他說：「違規行為不少，而且該公司的網絡很廣，我們須要徹底調查。」

鐵路局對中泰高速鐵路項目進行全面檢查

副首相兼交通部長素里亞（Suriya Jungrunreangkit）也下令泰國國家鐵路局，對中泰高速鐵路項目進行全面檢查，以確保所有施工階段和所用材料符合國際標準。

意泰公司與中國中鐵聯合承建中泰高鐵第一階段工程。這段鐵路全長250公里，連接曼谷和東北部的呵叻，在前首相巴育（Prayut Chan-o-cha）執政期間動工，仍在施工中。中國中鐵是中鐵十局的母公司。

據《民族報》報道，呵叻府當局在地震後安排工程師檢查了軌道結構、車站建築和隧道結構，沒發現與地震相關的異常狀況。他們確認所有結構足以抗震，結構壽命可達100年。

泰國救援人員周二繼續設法營救受困廢墟的人員。《曼谷郵報》報道，拯救人員利用美國軍方提供的探測器，發現廢墟中有70處可能有人受困。拯救人員正竭盡所能進入人員受困處，但情況十分困難。泰國至今確認21人死亡，還有70多人失聯，相信大部分受困廢墟下。

2025年3月28日，泰國曼谷，圖為一棟未完成的摩天大樓受到地震波及化為殘骸，當局組織人員徹夜救援，這建築此前由中國參與合作初步完成建設。（Reuters）

曼谷市長差猜（Chadchart Sittipunt）說，首都情況已大致上穩定下來，全市交通包括主要高速公路和地鐵服務都已恢復正常。開泰研究中心估計，緬甸上周五的強震導致泰國蒙受經濟損失約200億泰銖（約45.6億港元），全年經濟增長預測可能下調至2.4%以下。

房地產分析師說，曼谷許多高層公寓在緬甸地震後出現了裂縫和損壞，這打擊了消費者信心，很可能使今年第二季成為15年來公寓市場最疲軟的一個季度。

泰國普通保險協會說，隨着地震和其他自然災難的威脅增加，保險公司將不會再提供免費的地震保險，預料地震險也將從火險保單中剝離出來。

本文獲《聯合早報》授權轉載

