中國駐泰大使韓志強晤泰國副總理：承諾將協助曼谷大樓倒塌調查

泰國媒體3月30日報道，中國駐泰國大使韓志強偕中國地震災害救援專家拜會泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）。韓志強表示，中方將就泰國政府對曼谷國家審計署大樓倒塌事件進行的調查與泰方積極合作。



據《泰國國家報》（The Nation）報道，中國大使館已確認願意配合泰國政府就28日，緬甸地震導致位於曼谷的國家審計署大樓倒塌事件進行調查。

報道指，內政部長阿努廷30日會見中國駐泰大使韓志強和中國地震災害救援專家，就大樓倒塌事件進行討論。

緬甸3月28日發生大地震，波及位於泰國曼谷一棟正在興建的大樓倒塌：

這座價值超過10億泰銖（約2.29億港元）的項目的中標者是泰國意泰發展公司（ Italian-Thai Development，ITD）與一家中國企業共同成立的合資公司。

據報道，阿努廷感謝中國政府的協助，並指出國家審計署大樓受地震的影響比曼谷和鄰近省份的其他建築都更為嚴重。

他證實，其他建築物僅遭受輕微損壞，泰國政府能夠有效應對地震帶來的影響。

阿努廷表示：「內政部已經成立委員會調查此案，並將在七日內報告調查結果，因為該建築物是新建的，應該具有抗震設計。」

阿努廷進一步解釋，調查將包括該建築的設計師、監督和承包商。他澄清說，由於這是一棟國有建築，因此不需要獲得曼谷市政府的建築許可證。

阿努廷指出：「如果發現施工偏離批准的計劃或使用不合格的材料，將依法追究責任。」

報道最後提到，韓志強大使代表中國政府對泰國遭受3.28地震影響表示慰問，對地震導致建築物坍塌等災害並造成嚴重人員傷亡表示痛心。韓大使強調，中方願全力協助泰方開展救援行動，隨時願提供專業救援人員和機械設備及物資。

韓志強大使也表示，已指示承包商配合調查，並表示相信調查將公平進行。