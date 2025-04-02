普京春季徵16萬兵創2011年來最大規模　俄羅斯：與烏克蘭戰爭無關

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）簽署命令，自周二（1日）起，徵召18歲至30歲的俄公民服兵役，2025年春季徵兵人數為16萬人。英媒指，這是自2011年以來俄羅斯最高人數的一次徵兵。俄羅斯國防部表示，這次徵兵與在烏克蘭採取的特別行動沒有任何關聯。



俄羅斯國防部稱：「即將展開的徵兵活動與在烏克蘭採取的特別軍事行動沒有任何關聯。徵兵活動將按計劃在俄羅斯聯邦立法規定的時間範圍內進行。」

普京簽署命令，自4月1日至7月15日，徵召18歲至30歲的俄公民服兵役， 2025年春季徵兵人數為16萬人。

英國廣播公司（BBC）指，在美國嘗試促成停火協議的情況之下，徵兵活動仍將展開，雖然俄羅斯武裝力量總參謀部動員總局長齊姆良斯基說「應徵入伍者不會被派往俄羅斯聯邦新地區（頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國、赫爾松和扎波羅熱州）的俄羅斯聯邦武裝力量部隊部署點，應徵入伍的軍人也不會在那裏參加特別軍事行動任務」，但是有報道指，有部份應徵入伍的新兵在俄羅斯邊境地區的戰鬥中喪生，他們在俄羅斯對烏克蘭的全面戰爭初期被派往烏克蘭前線作戰。