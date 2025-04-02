泰國曼谷塌樓案　泰媒：中資鋼鐵廠因質量問題遭泰方調查

緬甸中部3月28日發生大地震，鄰國泰國也大受影響，曼谷有一棟興建中、由泰國當地企業與中國廠商合資承建的大樓倒塌。據泰媒報道，中資廠新科原鋼鐵公司（Xin Ke Yuan Steel）提供未達標鋼筋，被懷疑是導致大樓倒塌原因之一。



泰媒Nation Thailand報道，泰國鋼鐵協會3月31日檢查時發現，新科原鋼鐵公司用於建設大樓的32毫米和20毫米的鋼筋不符合安全標準。該公司使用會污染環境的感應爐（Induction Furnace）煉鋼。

緬甸3月28日發生強烈地震，鄰國泰國曼谷有興建中的摩天大樓倒塌。（網上圖片）

報道指，2024年12月，由於鋼鐵質量不達標，泰國工業部已下令關閉新科原位於羅勇府（Rayong province）的鋼鐵廠，但倒塌大樓是在關廠前興建。工業部長kanat Promphan表示，將重新調查新科原鋼鐵廠，以確保沒收的鋼材不會出售。若在市場上發現被沒收鋼材，會立即處罰公司。

泰國塌樓：網民上傳影像，指塌樓天台的天秤當時疑似有人（影片截圖）

泰國鋼鐵製造商也已提出多項措施整治鋼鐵業，包括撤銷使用感應爐生產鋼材公司的泰國工業標準 (TIS) 認證、提高鋼筋標準、禁止在地震多發建築中使用臨時鋼筋、以及確保政府項目中鋼材來源的可追溯性。