美媒：白宮正研究接管格陵蘭成本　「我們會給比丹麥更多的錢」

對於格陵蘭島，美國的動作愈來愈大。繼美國副總統萬斯（JD Vance）強行登島，《華盛頓郵報》當地時間4月1日援引三名知情人士的話報道，白宮正在研究「接管」格陵蘭島的成本，這是迄今為止特朗普（Donald Trump，又譯川普）將獲得丹麥領地這一願望轉化為可執行政策的「最具體努力」。



儘管特朗普的「奪島」企圖引發了國際社會的憤怒和丹麥的譴責，但這絲毫未影響美國的進程。知情人士透露，最近幾週，白宮官員已經在研究格陵蘭成為美國領地對財政帶來的影響，包括為5.8萬格陵蘭島居民提供政府服務的成本。

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）和夫人烏莎（Usha Vance）參觀位於格陵蘭的美軍基地。（Reuters）

兩名知情人士說，白宮管理和預算辦公室的工作人員試圖了解，如果格陵蘭島被「收購」，維持該島可能需要的成本。他們還試圖估算格陵蘭島的自然資源能為美國財政部帶來多少收入。

「我們正在討論，如果我們獲得格陵蘭島，對美國來說成本效益如何。維持格陵蘭島作為美國領土的成本是多少？」一名白宮高級官員說，「如果我們獲得了格林蘭島，那麼把這些人作為我們北極（安全）保護傘的一部分來照顧，我們需要付出多少？」該官員補充說，成本分析是基於「格陵蘭人是否投票支持」。

據報道，美方目前正在考慮的一個方案是，美國政府向格陵蘭島政府提供比丹麥政府更為優厚的待遇。丹麥目前每年為格陵蘭島提供約6億美元（約46.6億港元）的補貼。

2025年3月28日，格陵蘭皮圖菲克太空基地，圖為萬斯到訪美國基地並發表講話。（Reuters）

「（美國的數字）要比這個高得多。」一名熟悉有關計劃的美國官員說，「重點是，『我們會付給你們比丹麥更多的錢。』」另一名知情人士表示，白宮正在研究如何「增加賭注」，使格陵蘭島成為美國的一部分「更具吸引力」。

據了解特朗普想法的官員表示，包括格陵蘭島、巴拿馬運河及加拿大在內，在特朗普提出的這些潛在「收購」對象中，「他認為格陵蘭島是最容易獲得的」。該官員還宣稱，對特朗普而言，「從國家安全棋局的角度來看，這是合理的」。

今年1月，右翼智庫「美國行動論壇」曾表示，若按照格陵蘭島礦產儲量的市場價格，購買該島需要花費2000億美元（約1.5萬億港元），但它在北大西洋的戰略價值接近3萬億美元（約23.3萬億港元）。

《華盛頓郵報》稱，特朗普政府在某種程度上希望說服美國公眾，聯邦政府將通過礦產特許權使用費和商業活動的稅收來收回接管格陵蘭島的成本。不過報道指出，格陵蘭島礦產資源的潛在經濟效益尚不明確，礦產開採難以預測，該地區惡劣的氣候條件增加了開採難度。

自19世紀以來，格陵蘭島在北大西洋的戰略位置就一直是美國戰略家們討論的焦點。1867年，時任美國國務卿西沃德（William Henry Seward）首次提出購買這個世界上最大的島嶼。在第二次世界大戰期間，當丹麥向納粹德國投降，美國佔領格陵蘭島時，關於吞併格陵蘭島的議論再次浮上枱面。

特朗普在其第一個總統任期內，也曾提出購買格陵蘭島。隨着他開啟第二個總統任期，美國吞併格陵蘭島的野心越來越顯露。

美國副總統萬斯上周不顧抗議，強行登上格陵蘭島視察美軍基地。他宣稱特朗普要控制格陵蘭島都是因為丹麥人「做得不夠好」，並向格陵蘭島人拋出承諾：「我們希望他們選擇與美國合作，因為我們是地球上唯一一個尊重他們主權和安全的國家，因為他們的安全就是我們的安全。」

2025年3月28日，格陵蘭，圖為萬斯伉儷飛抵美國在當地的「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）。（Reuters）

特朗普多次宣稱美國將「得到」格陵蘭島。「我們會得到格陵蘭島。是的，百分之百。」特朗普3月29日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說。當被問及是否會動用武力時，他回應道，「我們很有可能在不動用軍事力量的情況下做到這一點」，但 「我不會放棄任何可能」。

對於美國的野心，格陵蘭島新任領導人尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）3月30日強調，格陵蘭島不屬於美國和其他任何人，格陵蘭島的未來將由該島居民自行決定。

丹麥曾多次表示，願意接受華盛頓在不改變領土邊界的情況下增加在格陵蘭島的軍事和經濟存在。在萬斯「不請自來」後，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）3月29日宣布，將於4月2日至4日訪問格陵蘭島。此次訪問將「加強與格陵蘭的聯繫」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

