美國副總統萬斯訪格陵蘭　重申特朗普政府立場強調北極安全

美國副總統萬斯(JD Vance)周五(3月28日)率團訪問格陵蘭島,他到訪美國部署在格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地並「檢查當地的安全狀況」。萬斯表示,總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)對北極安全非常感興趣,強調北極安全是重大問題,並會未來幾十年變得更加重要。



萬斯在講話中指出,丹麥在格陵蘭島上對安全結構的投資不足,還批評丹麥在保護格陵蘭免受中國與俄羅斯入侵方面表現欠佳。

他強調美國將對此進行投資,包括增加購買海軍艦艇,稱投資破冰船與海軍艦艇可加強美國在格陵蘭的存在的重要性。

格陵蘭自特朗普狂言吞併後強烈反對,當地四個政黨在。飛抵當地數小時前組成新一屆自治政府。萬斯重申特朗普政府立場,指格陵蘭人將通過自決脫離丹麥並獨立,然後「我們會與當地人進行對話(we're going to have conversations with the people of Greenland from there)」。

2025年3月28日,格陵蘭皮圖菲克太空基地,圖為萬斯到訪美國基地並發表講話。(Reuters)

萬斯在太空基地還表示,沒有計劃立即擴大在格陵蘭島的美軍規模,並認為美國政府能夠達成「特朗普式(Donald Trump-style)」的協議,以確保格陵蘭的安全,「同時也確保美國的安全」。

特朗普:我們必須擁有格陵蘭

特朗普在副手萬斯抵訪格陵蘭之際在白宮橢圓形辦公室發表講話,他聲稱,「為了國際安全,美國必須擁有格陵蘭( for international security, we have to have Greenland)」,他還一再強調美國不能沒有格陵蘭。