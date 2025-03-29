美國副總統萬斯訪格陵蘭　重申特朗普政府立場強調北極安全

美國副總統萬斯（JD Vance）周五（3月28日）率團訪問格陵蘭島，他到訪美國部署在格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地並「檢查當地的安全狀況」。萬斯表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對北極安全非常感興趣，強調北極安全是重大問題，並會未來幾十年變得更加重要。



萬斯在講話中指出，丹麥在格陵蘭島上對安全結構的投資不足，還批評丹麥在保護格陵蘭免受中國與俄羅斯入侵方面表現欠佳。

他強調美國將對此進行投資，包括增加購買海軍艦艇，稱投資破冰船與海軍艦艇可加強美國在格陵蘭的存在的重要性。

格陵蘭自特朗普狂言吞併後強烈反對，當地四個政黨在。飛抵當地數小時前組成新一屆自治政府。萬斯重申特朗普政府立場，指格陵蘭人將通過自決脫離丹麥並獨立，然後「我們會與當地人進行對話（we're going to have conversations with the people of Greenland from there）」。

2025年3月28日，格陵蘭皮圖菲克太空基地，圖為萬斯到訪美國基地並發表講話。（Reuters）

萬斯在太空基地還表示，沒有計劃立即擴大在格陵蘭島的美軍規模，並認為美國政府能夠達成「特朗普式（Donald Trump-style）」的協議，以確保格陵蘭的安全，「同時也確保美國的安全」。

特朗普：我們必須擁有格陵蘭

特朗普在副手萬斯抵訪格陵蘭之際在白宮橢圓形辦公室發表講話，他聲稱，「為了國際安全，美國必須擁有格陵蘭（ for international security, we have to have Greenland）」，他還一再強調美國不能沒有格陵蘭。