日本16歲少女遭網友斬死藏屍衣櫃　疑犯：網上打機起爭執

日本愛知縣一宮市上月底發生斬人命案，時年21歲的男疑犯供稱因與一名在網絡遊戲《要塞英雄》（Fortnite）中結識的16歲少女發生爭執，憤而將她斬死並藏屍家中衣櫃。警方3月29日接報調查，在31日逮捕疑犯。



日本放送協會（NHK）報道警方調查指，疑犯江口真先稱起初與遠在東京的受害人在網絡上通過遊戲相識，二人意氣相投成為朋友。

受害人在3月28日知會家人出門訪友，但在翌日下午失去聯絡。警方通過受害人手機定位展開調查。疑犯在案發後還疑似使用死者的手機登入社群帳號，偽裝一切正常。

圖為日本放送協會（NHK）4月2日刊出報道，其中顯示疑犯背影。（NHK）

江口真先供稱，他與受害人在遊戲中爆出矛盾後變為爭吵，最終痛下殺手，「用家中的菜刀在房間內刺殺了她」。

警方經過初步屍檢發現，死者後腦勺到身體背部有處刀傷，懷疑被利刃刺傷，死因為失血性休克，死亡時間估約1至2天，預料死者在30日已受害。

警方目前正進一步調查兩人關係及案件詳情，以釐清犯案動機與過程。