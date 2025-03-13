最上愛被殺｜死者曾自爆借粉絲錢後封鎖對方　疑兇3個月前已買刀

日本東京新宿高田馬場11日發生駭人命案，22歲直播主最上愛（最上あい，本名佐藤愛里）當街遭42歲男子高野健一砍死，嫌犯當場被捕。



警方透露，高野聲稱曾13次借款給最上愛，共超過250萬日圓，甚至向金融業者借款，但最上愛避不見面，疑因金錢糾紛釀禍。

疑兇高野健一（YouTube@Shuhei 2）

疑兇高野健一（YouTube@Shuhei 2）

疑兇高野健一（YouTube@Shuhei 2）

同名聲優曾一度被誤以為是死者 點圖放大看更多最上愛照片及相關影像：

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根據日本共同社、TBS電視台、富士新聞網（FNN）、《每日新聞》12日報道，日本22歲直播主最上愛在進行「311漫步山手線」直播活動時，遭42歲男子持刀攻擊，頭頸部及上半身受傷。事件發生在東京都多摩市，直播畫面突變黑，6000多名粉絲目擊驚恐瞬間。

高野表示，4年前首次看最上愛直播，之後成為顧客並借款給她13次，總額約254萬日圓。為了幫助最上愛，他甚至向金融公司借貸，但最上愛不還錢，2023年起更避不見面。

曾在直播透露向聽眾借款150萬日圓後將對方封鎖。

2023年，高野在栃木縣提告最上愛，法院判最上愛需支付約250萬日圓，但高野未能實際追回款項。近日，高野在網路上看到最上愛直播預告，因對方欠款未還卻繼續活動，感到沮喪無助。11日，高野帶着兩把刀前往東京，透過直播確認最上愛位置後持刀刺傷她，造成最上愛全身超過30處刀傷，目前死因尚未公布。

警方調查發現，高野早在2至3個月前購買凶器，並認為他有預謀殺人意圖，現以謀殺罪名調查。據悉，最上愛曾在直播中提及財務問題，並透露曾向聽眾借款150萬日圓，後因評論不佳將對方封鎖。

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