尹錫悅彈劾案宣判日：近10萬人申請旁聽　民調指逾半受訪者撐罷免

韓國總統尹錫悦2024年12月遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上將宣佈裁決，決定尹錫悦去留。法院3日表示，多達9.6萬人申請旁聽宣判，抽籤爭取20個名額，競爭比率達到4818比1。當地一項新民調顯示，贊成罷免尹錫悦的受訪者佔57%，反對者佔35%。



韓國憲法法院2025年4月1日上午宣佈總統尹錫悦彈劾案的宣判日期後，警方同日開始在首爾憲法法院前設置路障並限制通行。（Getty）

韓國憲法法院表示，截至3日下午5時，共9.6萬人網上申請旁聽彈劾案宣判，遠多於前總統朴槿惠彈劾案的宣判，當時有1.9萬人申請旁聽，競爭率為796比1。

韓聯社報道，法院自1日公布尹錫悦彈劾案宣判日期，同日下午4時起在網站接受旁聽申請，由於同時進入申請的人太多，導致申請頁面一度「死機」。

尹錫悦彈劾案2025年4月4日宣判，尹錫悦支持者4月3日在法院附近集會（Reuters）

韓國4大民調機構在3月31日至4月2日訪問1001名18歲以上國民，並在3日發布民調結果，顯示支持罷免尹錫悦的受訪者佔57%，較上周下降1個百分點，反對的受訪者佔35%，較上周下降2個百分點。

對於是否信任憲法法院的裁決，46%受訪者回答指「信任」，但也有46%指「不信任」，在另一問題「是否會接受宣判結果」，50%受訪者回答「即使不同意也將接受」，也有44%受訪者指「將不接受與自身意願相悖的宣判結果」。