遊韓注意：尹錫悅彈劾案宣判日4.4首爾數景點關門　這地鐵站停開

韓國憲法裁判所（憲法法院）周五（4日）上午11時（香港時間上午10時）將對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，支持和反對彈劾的團體屆時將前往憲法法院和光化門一帶舉行大規模集會，現場形勢難以預料。韓媒引述國家遺產廳宮陵遺址本部消息指，位於憲法法院附近的景福宮、昌德宮和德壽宮周五會閉館。首爾地鐵3號線安國站周五也將全天封閉並實施封站跳停。



多個旅遊景點4.4暫停開放

根據韓聯社，韓國國家遺產廳宮陵遺址本部相關人士周二表示，尹錫悅彈劾案周五宣判當天，憲法法院附近的三處古宮等公共文化設施將臨時閉館一天，三處古宮分別是包括「景福宮」、「昌德宮」和「德壽宮」，休館時間是否延長將視情況而定，除此之外，他們正討論是否讓附近的國立民俗博物館也休館。

憲法法院附近安國站1號出口附近的「首爾工藝博物館」已發佈休館通知，距離憲法法院直線300米左右的「雲峴宮」目前也已宣布當天暫停開放。

安國站暫停開放、地鐵將「飛站」

根據韓聯社，安國站當天將全天封閉並實施封站跳停，附近的光化門站、景福宮站、鍾路三街站、鍾閣站、市廳站、漢江鎮站也將視情況可能實施跳站運行。

2025年4月4日，韓國首爾地鐵3號線安國站將全天封閉並實施封站跳停。（首爾交通公社）

支持、反對彈劾團體集會

根據警方周三公布的消息，在尹錫悅彈劾案宣判日、即周五，首爾將出現大規模的集會，支持和反對彈劾的團體將在不同地點舉行示威。

支持彈劾、名為「尹錫悅立即下台·社會大改革緊急行動」的團體將在憲法法院以西約1.5公里的路段進行24小時集會，預計參與人數約為10萬人。

反對彈劾由右翼宗教人士全光焄率領的「自由統一黨」等保守派團體計劃在光化門一帶舉行集會，預計參與人數為2.7萬人。集會區域包括從東和免稅店至德壽宮正門，並將在安國站的5號和1號出口附近舉行，規模達6000人。

此外，還有其他社會團體預計將在首爾鍾路區、中區等地同時進行集會，預計總參與人數將達到數十萬。

警方表示將提前設置隔離線，並在首爾地區部署超過1.4萬名警力，以應對可能的突發情況，確保示威活動的安全進行。