日本SUKIYA傳產品有異物後停業　部份分店今重開惟取消24小時營業

日本連鎖餐廳SUKIYA（すき家）在發生「老鼠湯」事件又傳出產品內有害蟲後，全國大部份店舖由3月31日起一連五天關閉，作全面清潔。公司4月3日表示，部份分店將於4日早上重開，但幾乎所有分店都會取消24小時營業，以預留一小時作例行清潔。



日本放送協會（NHK）報道，SUKIYA公司當日表示，除了約170間分店外，所有店鋪將於4日早上9時恢復營業。

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為了防止產品出現異物的情況出現，絕大部份分店從5日凌晨3時開始，將取消24小時營業，並於每日凌晨3點至4點之間關門清潔。另外，公司也將逐步對老舊的分店進行翻新改造，使其更易於打掃。

2025年4月3日，日本連鎖餐廳SUKIYA（すき家）表示，絕大部份分店將從5日凌晨開始取消24小時營業。（SUKIYA.JP 截圖）

SUKIYA公司表示，他們未來將採取措施防止害蟲入侵，以重新贏得顧客的信任，並就上述措施可能對客人造成任何不便或麻煩深表歉意。