SUKIYA牛丼也遭惡搞　日本女拿水壺「對嘴狂飲」　網民怒稱罷吃

撰文：ETtoday
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日本先前爆出「壽司郎恐襲」等一連串餐廳被頑童惡搞的食安危機，近日連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA／食其家）」又傳出類似事件。

一名女子直接拿店內水壺就口豪飲，還拍下過程上傳IG，引發網友猛烈批評，更揚言「再也不去消費」，業者對此已經報警處理。

一名日本女子於SUKIYA直接拿店內水壺對口豪飲，引發網友猛烈批評。（X@GC5R5OGIKgV0yvz）

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影片中可見，身穿黑衣的年輕女性拿起餐廳水壺，仰頭直接就口飲用，拍攝影片的友人還在一旁起鬨。《週刊女性》報道，女子原先將影片上傳IG限時動態，24小時過後自動消失，但早已被網友翻拍，在社群平台廣為流傳，引發批評聲浪。

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網友對此紛紛表示：

「再也不去SUKIYA了」
「她走了之後水壺有洗嗎」
「店員沒看到嗎」
「以前很常去SUKIYA的說」
「需要被嚴厲制裁」
「大家以為會做這種事的都是小孩，但其實他們年紀沒想像中那麼小」

SUKIYA已證實這段影片確實是在旗下店內拍攝，也坦承不會在每名顧客離開後清洗水壺，但強調影片中女子使用的水壺未再提供其他顧客使用，並已向警方報案尋求進一步協助。

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