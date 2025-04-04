尹錫悅下台｜成韓國第二位總統遭罷免　曾負責檢控首位被罷免總統

韓國總統尹錫悅2024年12月14日因戒嚴令風波遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時宣布裁決，一致通過罷免尹錫悅，是當地史上第二位被罷免的總統。回顧尹錫悅的公職生涯，他曾在2019至2021年擔任韓國檢察總長，負責檢控史上首位被罷免的總統朴槿惠因而為公眾所認識。而史上首位被國會彈劾的韓國總統則為盧武鉉，惟憲法法院當年推翻對盧武鉉的彈劾案，他獲得復職。盧武鉉在卸任後遭到調查，最終自殺收場。



尹錫悅彈劾案 史上第二位總統遭罷免

韓國尹錫悅在2024年12月3日頒布緊急戒嚴令，同日迅速被國會推翻。韓國會在12月14日通過對他進行彈劾，讓他成為史上第三位被彈劾的總統，而這次憲法法院花了超過100日時間才對尹錫悅彈劾案作出裁決。

朴槿惠彈劾案 史上首位總統遭罷免 尹錫悅曾負責刑事檢控朴槿惠

朴槿惠因處理世越號事件不力和親信崔信實干政等醜聞，在2016年12月9日，遭韓國會以通過總統彈劾案。憲法法院當時發了91日，通過罷免朴槿惠，讓她成為韓國史上遭罷免的總統。

弔詭的是，尹錫悅在2019至2021擔任檢察總長期間負責檢控朴槿惠的工作，在文在寅政府任內備受外界關注，親自指揮清除前朝弊案而獲得大量民眾支持，成為他之後競逐總統的踏腳石。

2021年12月，韓國時任總統文在寅宣布特赦朴槿惠；朴槿惠在2022年5月偕文在寅夫婦出席尹錫悅的總統就職禮。

盧武鉉彈劾案 史上首位總統遭國會彈劾

2004年3月12日，韓國時任總統盧武鉉成為首位遭國會通過彈劾的總統。憲法法院當時花了63天作出裁決，推翻對他的彈劾案，盧武鉉即時獲得復職。

盧武鉉在2008年完成總統任期後「解甲歸田」，回歸他所屬的鄉下地區。他在2009年被韓國檢方以「受賄罪」拘捕，最終在同年5月跳崖自殺。