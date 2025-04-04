尹錫悅被罷後就未符合國民期望致歉　代總統：將做好籌備大選工作

韓國總統尹錫悅2024年12月14日因戒嚴令風波遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時宣布裁決，以8:0一致通過罷免尹錫悅，是當地史上第二位被罷免的總統。被免職的尹錫悅其後透過律師發表講話：「就未能達到國民對他的期望表示歉意和遺憾。」韓國代總統韓悳洙同日表示，將根據《憲法》和法律相關規定，切實做好下屆總統選舉相關的籌備工作，為下屆政府順利成立提供支持。



據韓聯社報道，在憲法法院一致通過罷免總統尹錫悅的消息傳出後，總統府內的氣氛就持續低迷。尹錫悅的高級助理在辦公室觀看了裁決的現場直播，而尹錫悅據報在首爾市中心的住所觀看裁決。

報道指，尹錫悅的部份助理們曾對彈劾被駁回持審慎態度，並為尹錫悅可能獲得復職做準備，但此時他們都選保持沉默。由於憲法法院裁決罷免尹錫悅的總統職位，預計他將很快搬離總統官邸。

圖為韓國總統官邸，攝於2025年1月9日（Reuters）

在2017年，韓國前總統朴槿惠的彈劾案獲憲法法院通過後，她在兩日後離開位於青瓦台的總統官邸。

據路透社同日報道，尹錫悅在遭罷免後透過律師發表講話：「就未能達到國民對他的期望表示歉意和遺憾。」他同時表示：「會一直為韓國和國民祈禱。」

據韓聯社同日報道，暫代總統職務的總理韓悳洙表示，韓國憲政史上第二次發生國家元首遭彈劾下台的情況，令人心情沉重。他強調，身為代總統，他將致力穩定國內局勢，確保國安和外交工作如常進行。與此同時，他亦將全力以赴解決經貿風險等當務之急。

韓悳洙呼籲政界和國會放眼國家未來，求同存異，發揮智慧。他承諾，政府將為民生和經濟不受政局影響而竭盡全力。