中國宣布反制「對等關稅」　對美國所有進口商品徵34%關稅

美國特朗普政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」後，中國多個部門周五（4日）宣布反制措施，包括國務院關稅稅則委員會宣布，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，4月10日起生效。



中國國務院關稅稅則委員會宣布，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。中方稱，美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

對特朗普關稅對等報復

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規及國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時01分起，國務院關稅稅則委員會對原產於美國的進口商品加徵關稅。

一、原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

二、現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

三、2025年4月10日12時01分前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

對部份中重稀土相關物項實施出口管制

商務部、海關總署發布公告，公布部份中重稀土相關物項實施出口管制的決定，包括釤相關物項、釓相關物項、鋱相關物項、鏑相關物項、鑥相關物項、鈧相關物項和釔相關物項。

公告指，出口經營者出口上述物項應依照《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》的相關規定向國務院商務主管機關申請許可。

16家美國實體列入出口管制管控名單

中國商務部4日宣布將16家美國實體列入出口管控名單，稱這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，並採取以下措施：

一, 禁止向16家美國實體出口兩用物項；

二，正在進行的相關出口活動應立即停止。特殊情況下確需出口的，出口業者應向商務部提出申請。

這些企業包括:

高點航空技術公司（‌High Point Aerotechnologies） 、環球世界物流公司（Universal Logistics Holdings, Inc.）、Source Intelligence公司（Source Intelligence, Inc.）、 美國繁榮聯盟（Coalition For A Prosperous America）、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、邊緣自治營運公司（Edge Autonomy Operations LLC）、賽博勒克斯公司（Cyber​​lux Corporation）、哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）、薩羅尼克科技公司（Saronic Technologies, Inc.）、國際海洋工程公司（Oceaneering International, Inc.）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、立方公司（Cubic Corporation）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）、文本礦公司（TextOre）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）

11家美國企業被列入不可靠實體清單

中國商務部4日發布，將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單的。這些企業分別是斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones,Inc.）、紅色六方案公司（Red Six Solutions）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS,Inc.）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs,Inc.）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems,Inc.）、浩劫人工智慧公司（HavocAI）、尼羅斯科技公司（Neros Technologies）、多莫戰術通訊公司（Domo Tactical Communications）、急速飛行公司（Rapid Flight LLC）和英斯圖公司（Insitu,Inc.）。

商務部反傾銷立案調查

商務部決定自2025年4月4日起對原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管進行反傾銷立案調查。