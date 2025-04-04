中國商務部將11家美國企業列入不可靠實體清單

中國商務部今日（4日）發布不可靠實體清單工作機制關於將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單的公告。



為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：



一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；

二、禁止上述企業在中國境內新增投資。

本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。

本公告自公布之日起實施。

被列入不可靠實體清單的11家美國實體：

1. 斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）

2. BRINC無人機公司（BRINC Drones,Inc.）

3. 紅色六方案公司（Red Six Solutions）

4. 賽尼克斯公司（SYNEXXUS,Inc.）

5. 火風暴實驗室公司（Firestorm Labs,Inc.）

6. 奎託斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems,Inc.）

7. 浩劫人工智能公司（HavocAI）

8. 尼羅斯科技公司（Neros Technologies）

9. 多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications）

10.急速飛行公司（Rapid Flight LLC）

11.英斯圖公司（Insitu,Inc.）