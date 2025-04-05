前華盛頓大主教麥卡里克離世終年94歲　生前涉性侵醜聞遭免除聖職

前天主教華盛頓總教區大主教麥卡里克（Theodore McCarrick）日前離世，終年94歲。他生前涉及多宗性侵醜聞，結果遭教宗方濟各（Pope Francis）開除聖職。



《衛報》4月5日報道，麥卡里克離世的消息最先由《紐約時報》引述梵蒂岡聲明披露，指他3日在密蘇里州（Missouri）離世。華盛頓總教區現任大主教Robert McElroy其後證實消息，稱密切留意到在麥卡里克於教會時期受害的人士，指大家會堅定為他們及所有性侵受害者禱告。

麥卡里克為教會服務多時，他在2000年獲已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）任命，由紐約大主教晉升為華盛頓教區前總主教，其後亦成為樞機主教。

前大主教麥卡里克在2019年被免除所有聖職。（Getty Images）

不過《紐約時報》在2018年披露麥卡里克涉多宗行為不檢的消息後，梵蒂岡其後展開調查，證實他曾在半世紀前侵犯一名年青人，並涉及多宗性侵神學院學生和未成年人士，麥卡里克辭去終身主教教職。

教宗方濟各在2019年下令將麥卡里克逐出教會，免除對方所有聖職，包括不可再自稱神父，也不可再主持彌撒或其他聖禮，成為天主教教廷近百年來首位被開除的神職人員。

對於麥卡里克的離世，一直要求涉事者問責的組織教士性侵倖存者網路（Snap）形容，麥卡里克是天主教教會當代史上其中一名最惡名昭彰及最有權力的濫權者，他雖然被開除聖職，惟從來都未為自己的罪行負責，所以今次亦非等於為生還者對來公道。