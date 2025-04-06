遊日注意｜東京等地高速公路電子收費系統故障　收費站附近現車龍

日本連接東京、神奈川、愛知等7個都縣的高速公路電子收費系統（ETC）4月6日凌晨起發生故障，車輛無法使用自動支付通行費，而是需要改用傳統收費站，導致多個地方一度出現車龍。



日本放送協會（NHK）報道，中日本高速道路公司（NEXCO中日本）表示在6日凌晨0時半左右接獲ETC系統發生不明故障，中央自動車道及東名高速道路等部分收費站的ETC專用行車線無法使用，而部分只接受電子付款的「智能交匯處」（スマートインターチェンジ，Smart Interchange）亦因為同樣問題被遭關閉。

報道指，受影響的地區包括東京、神奈川、山梨、靜岡、愛知、歧阜及三重縣內的收費道路。事發後多個公路收費站因為改為人手操作而出現長長的車龍，並發生多宗因為更改行車線時導致的撞車事件。

NEXCO中日本其後宣布容許車輛直接駛過ETC行車線，之後到公司網站掃瞄二維碼付款，塞車情況才有所改善。