東京「高輪Gateway City」開幕　遊客可乘小型自動車逛街區｜有片

日本最大的開發街區之一、位於東京都港區的「高輪Gateway City」部份區域於3月27日開幕，該街區以建立「具有未來感、新商務模式的高科技友善城市」為目標，而場區內其中一項相當具未來、科技感的設施便是小型自動車。遊客可站在這些載具上面，環遊街區內的各種設施，同時又免去長時間步行所帶來的疲累。



日本新聞網（NNN）28日報道，「高輪Gateway City」總建築面積有約845,000平方米，街區有1.6公里長，以人行步道串連高輪Gateway車站前廣場、芝浦港南區、三田等地區。

由於該街區擁有龐大的範圍，遊客到訪時如果單靠步行的話只會費時又費力，因此「高輪Gateway City」引入了一種小型自動車。

這些小型自動車能夠客納3人，移動速度為每小時5公里，與人類行走的速度相約，其視線高度也與站立時大致相同。因此，在超出人數上限的情況下，乘搭自動車的遊客也可以與步行友人正常交流。

2025年3月27日，日本最大的開發街區之一、位於東京都港區的「高輪Gateway City」開幕，遊客可乘小型自動車環遊街區。圖為該小型自動車。（X@plastic_candy）

除了上述設施外，街區還引入約50台智慧機械人進行清潔、物流、送餐等服務，貫徹營造科技感的目標。