特朗普揚言再對華額外加徵50%關稅　中國商務部：堅決反對

美國總統特朗普（Donald Trump）4月7日警告，假如中國不在4月8日收回對美國的34%反制關稅，美國將在9日起對中國貨品加徵額外50%關稅。中國商務部8日表明堅決反對。



新華社8日報道，商務部表示，中方注意到華府威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

商務部指美方對華加征徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

中方重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。

中國駐美大使館較早時亦表明，中方不會屈服，稱已經多次重申，施壓或威脅中國不是與北京互動的正確方式。中國將堅定捍衛合法權利和利益。

特朗普7日在社交網站講述有關消息，稱中國無視他的警告，對美國加徵關稅，將立即遭受新的、明顯更高的關稅，所以若中國不在4月8日收回34%的反制關稅，美國將對中國加徵額外50%關稅，4月9日生效。

威脅中止磋商

他又指「額外的是，所有跟中國、關於他們要求跟我們會談的磋商，都會終止（terminated）。」然後稱與其他國家的談判，將立即展開。

他也在帖文批評中國長期操控貨幣、「非法」補貼企業等。

特朗普同日與以色列總理內塔尼塔胡（Benjamin Netanyahu）會面時再重申，除非中國撤回對美國產品加徵34%關稅，否則將對中國進口產品再徵收50%關稅。但他表示，表示他將與中國、日本和其他國家討論關稅問題，又與中國國家主席習近平保持良好關係，希望維持這種狀態。