路透社報道,白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)接受美媒採訪時指,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)正考慮對中國以外的所有國家暫停關稅措施90天。但白宮之後否認,稱是「假新聞」。



白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)2025年2月7日在白宮會見傳媒(REUTERS)

美媒CNBC指,白宮內無人知曉90天關稅暫停的消息。

暫停措施的消息一度刺激美股指數轉升,但在白宮否認後,美股部份指數再轉為跌。

據福布斯(Forbes)報道,哈塞特7日接受霍士新聞(Fox News)採訪時,被問到會否考慮暫停關稅措施90天,他未有排除可能性,回應指「我認為總統會決定總統會做什麼」(I think the president is gonna decide what the president is gonna decide)。

在有關暫停措施的消息傳出後,白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)明確否認這種可能性,指是「假新聞」。