美國列10大外國「不公平貿易行為」　點名中國產美國旗太好賣

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日祭出對等關稅後，多個國家已派代表與美國政府洽談，希望減少全面關稅影響。美國貿易代表署（USTR）周二（4月8日）在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，點名中國、歐盟、日本和印度等國對美國的「10大不公平貿易行為」。其中中國更因生產的美國國旗在美熱銷而登上榜首。



▼USTR批評中國製造美國國旗熱銷

USTR表示，為了紀念特朗普總統的歷史性貿易政策，點出對美國出口的貿易伙伴做出的「不公平行為」。

首當其衝的是中國：「光是在一個電商平台上，每月就銷售超過10萬面中國製造的美國國旗，導緻美國製造商損失200萬美元（約1,554萬港元）的銷售額，最終導致失業和企業倒閉。美國國旗應該在美國製造！」

圖為一件中國製造的印有美國國旗的外套。（Reuters）

文章還提出，日本對美國出口的海鮮徵收高達10.5%的關稅，並對多種魚類實施複雜的進口配額制度，使美國出口商難以進入市場，「令美國海鮮業每年損失約1.89億美元（約14.7億港元）」。

此外，印度、歐盟和非洲國家等貿易夥伴分別因進口燃料、農產品和其他美國商品的限制，遭到USTR批評。