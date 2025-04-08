美國關稅｜貿易戰根本不是特朗普的優先事項？

美國時間2025年4月2日，美國總統特朗普正式宣佈，開啟對全球進口商品徵收新的「對等關稅」，基線稅率10%，但因應國家的不同，整體稅率從10%至49%不等。特朗普為了宣佈這一政策擺出了典型的政治架勢，招來了大批記者，他親自拿着看板上台解釋貿易政策，不斷聲稱，開啟「對等關稅」的這一天是美國的「解放日」。

應該說，這一次特朗普並非是在搞「突然襲擊」，因為在過去特朗普就曾經多次表示過，他要效仿過去的麥金萊（William McKinley， 第25任美國總統，任期為1897年-1901年）總統貿易政策，增加「對等關稅」，讓製造業回流美國。



特朗普所指的是1890年關稅法案，通常稱為「麥金萊關稅」(The McKinley Tariff)，這是一項美國國會法案，由當時的眾議員麥金萊擬定，1890年10月1日成為法律。該項法案將對進口的平均稅收上調近50%，旨在保護國內產業免受外國競爭。最後在國會，該法案經過450處修訂，1890年關稅法案獲得通過，將所有進口品的平均稅率從38%提至49.5%。麥金萊因此被稱為「貿易保護的拿破崙」。

不過，該關稅沒有被普遍認可，因為美國民眾遭受了物價的急劇上漲。在1890年選舉中，共和黨失去了眾議院的多數，席位減少近半，從171席猛降至88席。

1890年關稅法案通常稱為麥金萊關稅，由時任眾議員麥金萊(William McKiney)擬定，對進口的平均稅收上調近50%，保護美國本土工業。麥金萊後於1897年出任美國第25任總統。

特朗普的「對等關稅」正式宣佈之後，立即引發了各國的廣泛關注和不同反應。英國和愛爾蘭是全球最先作出反應的國家，英國首相施紀賢事先與特朗普進行過「預防性溝通」，所以英國僅被徵收10%的基線關稅。施紀賢在獲悉特朗普發布消息後，立即表示將會與特朗普政府「進行貿易談判」來解決問題。

施紀賢在議會表示，將會與企業界進行溝通，討論下一步的政策。所謂英國採取反制措施，「對美國產品徵收10%關稅」的報道和消息是假消息。愛爾蘭政府的態度，基本與英國一樣，也是希望通過談判解決問題。澳洲總理阿爾巴尼思已經宣佈，將會立即與美國進行談判，要進行「建設性接觸」，他明確表示，「不會立即實施報復性關稅」。

在特朗普宣佈「對等關稅」措施之後，歐盟得到的是20%的關稅比例，高於英國的關稅，對此歐盟委員會馮德萊恩反應較為強烈，她宣佈了「總額260億歐元」的反制措施，聲稱要「匹配」美國的關稅影響。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，已向美國提出，互相豁免工業貨品關稅，避免爆發全面貿易戰。（Reuters）

不過，在歐洲股市創下三年來最大的單周跌幅的情況下，歐盟貿易專員馬羅斯·塞夫科維奇表現冷靜，他表示將與美國同行進行會談。他在社交媒體上表示：「歐盟將以冷靜、謹慎、分階段、最重要的是統一的方式做出回應，我們會調整我們的回應方式。」

「我們不會輕率行事——我們希望讓談判有充分的機會取得成功，以達成公平的協議，使雙方受益。」意大利總理梅洛尼則明確表示，「關稅不是世界末日」，梅洛尼強調歐盟不會採取任何報復性關稅。在歐盟，意大利是擁有一票否決權的，總的來看，歐盟的態度是謹慎的。此外，歐盟內部包括德國、法國在內的多個國家均持謹慎與克制的態度，極力呼籲「避免升級」。

印度在特朗普的「對等關稅」措施下，在白宮文件中被徵收了27%的關稅，但此後在最新的修訂下，關稅被下調至26%。過去有消息說，印度立即作出了反制措施，對美國商品加徵10%到15%的關稅，實際是假消息。到目前為止，印度尚未宣佈採取反制措施。印度官員表示，這些新的關稅並非專門針對印度，且影響有限，因此希望通過雙邊貿易談判尋求互惠互利的解決方案。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

巴西被美國的「對等關稅」措施加徵了25%的關稅，巴西政府對此表示遺憾，稱這一決定「毫無根據且錯誤」。巴西政府希望通過談判而非立即採取報復性措施。巴西財政部表示，總統盧拉指示，「要保持冷靜」，要尋求與美國政府對話解決爭端。

據悉，巴西副總統阿爾科明已經與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了「積極」的電話交流，雙方同意繼續對話。有關巴西通過「對等法案」允許對美國商品加徵10%關稅，並考慮向WTO申訴的報道，截至目前來看實際是假消息。

越南被特朗普的「對等關稅」加徵了46%的關稅，屬於最高比例的關稅。圖為工人在越南河內一家製衣廠工作。（Reuters）

馬來西亞被美國的「對等關稅」加徵了24%的關稅，馬來西亞貿工部長表示，這些關稅預計對馬來西亞的「影響有限」。不過，馬來西亞鋼鐵行業聯合會警告，美國的關稅可能對馬來西亞市場增加競爭壓力。

在東盟國家中，越南被特朗普的「對等關稅」加徵了46%的關稅，這在特朗普「對等關稅」中屬於最高比例的關稅。越南立即由越共中央總書記蘇林與特朗普通了電話，蘇林強調，越南願意對從美國進口的商品實行零關稅，並繼續在越南有需求的前提下進口更多美國產品。據悉，特朗普對交流感到非常滿意，他表示越南滿足了美國的要求。在東盟國家中，柬埔寨的情況，與越南類似。

越南被特朗普的「對等關稅」加徵了46%的關稅，越南立即由越共中央總書記蘇林與特朗普通了電話，蘇林強調，越南願意對從美國進口的商品實行零關稅。（Reuters）

特朗普的「對等關稅」措施是面向整個世界各國的，目前已知的世界各國反應可以簡單歸類如下：已經宣佈對美國取消自己的所有關稅，尋求合作的國家有越南、柬埔寨、阿根廷、以色列和印度。沒有採取報復性關稅以及其他措施，但正在尋求談判的國家有墨西哥、日本、澳洲和英國。已經聲稱準備要採取報復性關稅的國家，有歐盟和加拿大，但歐盟並不確定會真的執行。

中國的情況比較特殊，中國是世界上第一個宣佈「對等反制」的國家，並迅速出台了一系列以加徵關稅為代表的具體政策，宣佈對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上再加徵34%關稅。

中國顯然是希望表達對美國特朗普關稅戰的不滿與反抗，從目前情況看，採取如此迅速和堅決反應的，世界上唯有中國。俄羅斯則根本沒在特朗普對等關稅措施的名單之內，所以美國根本沒有對俄羅斯採取關稅措施。

4月6日，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CBS採訪時為總統特朗普（Donald Trump）的關稅政策辯護。盧特尼克表示：「數以百萬計工人打軍擰著小小的螺絲來製造iPhone，這種事情將會來到美國。」（X@atrupar）

從目前訊息面的窗口來觀察，各式各樣的假訊息非常多，可以說足以亂真、誇大其詞的假訊息是滿天飛。這種情況下，政策面非常有必要謹慎操作，避免受到假訊息的影響。從特朗普政府執政100天的基本動態來分析，貿易戰根本不是特朗普的主要方向，在白宮公布的「優先事項」中，涉及到「貿易優先」的只有可憐的「一行字」，完全淹沒在政府效率、反DEI、反移民等一系列特朗普「大政方針」之中，毫不起眼，一點都「不優先」。

所以從分析的角度看，有理由相信，特朗普的「對等關稅」主要是一種政治操作，目的還是滿足特朗普的演藝型人格，等着大家找他去談判。

實際這一「對等關稅」的政策對美國經濟的影響也非正面，除了股市暴跌之外，還給人以「傻乎乎的感覺」。因為美國除了高科技產品之外，傳統製造業實際上並沒有什麼拿得出手、可以供大量出口、並能形成市場衝擊的東西。難怪英國《金融時報》的評論認為，這是「令人震驚的自殘行為」。所以，現在最好的地緣政治應答方式，實際是讓特朗普自己去演戲，大家觀看就好，最好輕易不要入場。

本文刊於安邦智庫2025年4月6日《每日經濟》分析專欄，原題為「貿易的關稅、談判與反制」僅供讀者參考，不代表香港01立場

